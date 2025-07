Escl. Ag. Hernani: «Stima Inzaghi e lavorerebbe ancora con lui. La prossima settimana…»

Il nome di Hernani, centrocampista del Parma, è stato accostato al Palermo nelle ultime ore. Ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com, l’agente del calciatore, Gilvan Costa, ha commentato la situazione legata a un possibile trasferimento del suo assistito in rosanero.

«Palermo? C’è stato un primo contatto tra i rosanero e il Parma circa una settimana dopo la firma di Inzaghi, ma la risposta dei ducali in quell’occasione fu negativa. Vediamo cosa succederà più avanti. Il ragazzo apprezza molto Inzaghi, conosce le sue qualità e ha condiviso con lui alla Reggina una stagione importante. Hernani è un grande estimatore di Inzaghi e sicuramente gli piacerebbe lavorare nuovamente con lui».

Scendere di categoria tornando a giocare in Serie B può rappresentare un problema?

«Hernani ha fatto il suo percorso disputando le coppe europee, giocando in Serie A e anche in B. Per lui tornare a giocare nel campionato cadetto non sarebbe un problema».

C’è la possibilità che possa arrivare invece un rinnovo con il Parma?

«Non ne abbiamo parlato. Si attendeva l’arrivo del nuovo allenatore e la sua valutazione sul ragazzo. Prossima settimana ci incontreremo con la dirigenza per chiarire il futuro del ragazzo».

Ci sono altre squadre che seguono Hernani?

«C’è stata qualche richiesta dal Brasile, ma in questo momento il ragazzo vuole proseguire il suo percorso in Europa».

Nel caso di addio al Parma il Palermo potrebbe essere in pole?

«Sicuramente sarebbe tra i suoi pensieri, considerato che stiamo parlando di una piazza molto importante».