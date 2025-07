Palermo-Sondrio 4-0. Inzaghi blinda Corona e Peda: «Non si muovono. Valuto Vasic»

Dopo il netto successo per 4-0 contro il Sondrio, l’allenatore del Palermo Pippo Inzaghi ha fatto il punto anche sul mercato e sulle valutazioni individuali. Tra conferme, analisi tecniche e messaggi chiari, il tecnico rosanero ha ribadito la sua linea in vista della nuova stagione.

Palermo-Sondrio 4-0. Inzaghi avverte: «Il vento è cambiato, non si guarda più in faccia nessuno»

«Corona non si discute. Lui e Peda non andranno via. Per Vasic stiamo valutando: se capisco che può esserci utile rimane con noi, ma ha bisogno di fiducia. Voglio valutarlo fino in fondo».

Inzaghi ha poi annunciato una possibile partenza per il giovane portiere azzurro: «Desplanches lo manderemo a giocare, ne ha bisogno».

Infine, un nuovo attestato di stima per la società e i dirigenti Galassi e Gardini, presenti anche oggi a Châtillon: «La presenza di Galassi e Gardini è stata fondamentale. Sapevo che venire qua mi avrebbe portato a parlare con persone simili. Sono orgoglioso di essere l’allenatore del Palermo. Ho una grande responsabilità e mi auguro che i miei giocatori capiscano la fortuna che hanno».