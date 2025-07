Gazzetta dello Sport: “Cremonese, con Audero c’è Desplanches. Si giocheranno il posto”

La Cremonese ha iniziato la sua estate tra campo e mercato. Come riportato da Giorgio Barbieri sulla Gazzetta dello Sport, la squadra grigiorossa è partita ieri alla volta di Livigno per il ritiro, ma prima ha fatto tappa a Prato allo Stelvio per affrontare in amichevole il Torino di Marco Baroni, ex tecnico dei lombardi.

Sono 27 i giocatori convocati per il lavoro in quota, che si concluderà il 4 agosto. Tra gli assenti, però, spiccano alcuni nomi importanti: su tutti Charles Pickel, centrocampista svizzero naturalizzato congolese, che sta forzando la mano per trasferirsi all’Espanyol.

Pickel vuole partire, ma l’offerta non convince

Come spiega Barbieri sulla Gazzetta dello Sport, Pickel non si è mai allenato con il gruppo negli ultimi giorni, presentando un certificato medico per un presunto problema di pubalgia. La Cremonese è disposta a cederlo, ma non intende accettare l’offerta attuale degli spagnoli, che non raggiunge i due milioni richiesti.

Anche Zanimacchia e Tsadjout non sono partiti per il ritiro: entrambi sono sulla lista dei partenti. Intanto il capocannoniere della Primavera Gabbiani andrà in prestito alla Giana Erminio in Serie C, e l’attaccante Stuckler potrebbe approdare all’Inter Under 23.

Arriva Pezzella, Audero in porta. C’è anche Desplanches

Sul fronte arrivi, la giornata di ieri ha segnato l’ufficialità del terzino sinistro Giuseppe Pezzella, lo scorso anno all’Empoli, che ha firmato un contratto triennale. Si tratta del quarto rinforzo dopo Floriani, Grassi e il giovane portiere Nava.

Come riportato da Giorgio Barbieri sulla Gazzetta dello Sport, dopo il fallimento dell’operazione Gollini, la Cremonese ha chiuso per Emil Audero dal Como: il portiere sosterrà oggi le visite mediche. In parallelo, è vicino anche Sebastiano Desplanches, in arrivo in prestito con diritto di riscatto. Per il ruolo da titolare si prevede dunque un duello aperto, mentre Fulignati è in trattativa con l’Empoli, sua città natale.

Obiettivo Colpani, trattative con Lecce e Napoli

Tra le operazioni più ambiziose, la Cremonese sogna il colpo Andrea Colpani. Il centrocampista, reduce da una stagione sfortunata con la Fiorentina, è rientrato al Monza, ma il club brianzolo è disposto a trattare, come segnala ancora Barbieri sulla Gazzetta dello Sport. Nell’operazione potrebbe essere inserito anche il difensore Armando Izzo.

Restano inoltre vive le piste che portano a Maleh del Lecce e a Cheddira, rientrato al Napoli dopo la parentesi all’Espanyol. Il mercato è aperto, e la Cremonese ha le idee chiare.