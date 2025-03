Eccellenza Siciliana: il Città di Gela batte la Supergiovane Castelbuono. L’Accademia Trapani ne fa cinque al Lascari-Cefalù. Risultati finali e classifica aggiornata

La 25ª giornata del Girone A di Eccellenza Sicilia conferma il predominio dell’Athletic Club Palermo, che supera il Casteldaccia per 2-1 e si mantiene saldo in vetta con 62 punti. Il Città di Gela risponde con una vittoria netta sul Supergiovane Castelbuono, imponendosi 4-0 in trasferta e restando a quattro lunghezze di distanza dalla capolista.

Nella parte alta della classifica continua la corsa del San Giorgio Piana, che vince 2-0 contro il Castellammare Calcio 94, e della Folgore Calcio Castelvetrano, che si impone con un secco 3-0 sul Marsala 1912. Affermazione importante anche per l’Accademia Trapani, che dilaga contro il Lascari-Cefalù, imponendosi con un roboante 5-1. Vittoria di misura, invece, per l’Oratorio San Ciro e Giorgio, che batte 1-0 il Partinicaudace.

Risultati della 25ª giornata

Accademia Trapani – Lascari-Cefalù 5-1

Athletic Club Palermo – Casteldaccia 2-1

Folgore Calcio Castelvetrano – Marsala 1912 3-0

Oratorio S. Ciro e Giorgio – Partinicaudace 1-0

San Giorgio Piana – Castellammare Calcio 94 2-0

Supergiovane Castelbuono – Città di Gela 0-4

Classifica aggiornata

Athletic Club Palermo 62

Città di Gela 58

Unitas Sciacca Calcio 48

Don Carlo Lauri Misilmeri 42

San Giorgio Piana 42

Parmonval 37

Accademia Trapani 36

Marsala 1912 34

Castellammare Calcio 94 30

Città di San Vito Lo Capo 28

Folgore Calcio Castelvetrano (-3) 27

Supergiovane Castelbuono 25

Partinicaudace 22

Casteldaccia 21

Oratorio S. Ciro e Giorgio (-1) 20

Lascari-Cefalù 11

A cinque giornate dalla fine, la lotta per il titolo resta viva con l’Athletic Club Palermo determinato a non concedere passi falsi e il Città di Gela pronto a sfruttare ogni occasione per accorciare le distanze. Sul fondo della classifica, la situazione si fa complicata per Lascari-Cefalù, mentre la corsa per evitare la zona playout resta aperta con diverse squadre ancora in bilico.

Il campionato entra nel momento decisivo e ogni partita può cambiare gli equilibri della stagione.