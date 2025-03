Sorrentino e l’aneddoto su Zamparini: «Quando mi disse: “Speravo di avere un motivo per farla fuori”»

Stefano Sorrentino, ex capitano e bandiera del Palermo, ha raccontato un curioso retroscena risalente ai suoi anni in rosanero, legato all’ex patron Maurizio Zamparini. Ai microfoni di Tv Play, l’ex portiere ha svelato un episodio avvenuto nello spogliatoio alla vigilia di una sfida contro l’Udinese, che evidenzia il carattere imprevedibile e diretto dell’ex presidente del club siciliano.

«Eravamo in spogliatoio io e Fulignati quando improvvisamente entrò Zamparini. Era un periodo in cui voleva farmi fuori, ce l’aveva con gli italiani perché c’era Posavec come riserva. In quel momento stavo facendo bene, lui mi guarda e dice: “Capitano, bravo bravo, sta facendo bene eh”. Io rispondo: “Grazie, stiamo facendo bene un po’ tutti”. E lui: “Peccato, speravo di no così avevo un motivo in più per farla fuori”».

Un racconto che, con l’ironia tipica dell’ex numero uno rosanero, dipinge perfettamente il modo di fare di Zamparini, noto per le sue scelte imprevedibili e per il suo rapporto spesso acceso con giocatori e allenatori. Sorrentino, però, riuscì sempre a conquistare il campo con le prestazioni, diventando uno dei portieri più amati dai tifosi palermitani.

