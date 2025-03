Palermo Women, Pipitone soddisfatta: «Vittoria frutto del lavoro, ora testa al prossimo impegno»

L’allenatrice del Palermo Women, Rosalia Pipitone, ha espresso la sua soddisfazione dopo il successo ottenuto contro il Nitor Femminile, sottolineando la crescita della squadra e il contributo delle giovani calciatrici. Ai microfoni ufficiali del club, la coach rosanero ha analizzato la prestazione delle sue ragazze e ha già rivolto lo sguardo al prossimo impegno.

«Sono contenta per la vittoria, il lavoro fatto sta portando i suoi frutti. Una nota di merito oggi va alle calciatrici più giovani, come Gippetto, che continuano a essere costanti nel proprio rendimento», ha dichiarato Pipitone. L’allenatrice ha poi evidenziato l’importanza di valorizzare il vivaio: «C’è voglia di coltivare i talenti del Palermo per portare in alto i colori rosanero. Questo gruppo è coeso e c’è un grande senso di appartenenza nei confronti di questa maglia»