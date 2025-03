Athletic Club Palermo, vittoria all’ultimo respiro: Casteldaccia battuto 2-1

Vittoria all’ultimo respiro per l’Athletic Club Palermo. I nerorosa di Filippo Raciti hanno battuto 2-1 il Casteldaccia nel match valido per la 25esima giornata del campionato di Eccellenza, girone A. Una partita sofferta per l’Athletic – quest’anno sponsorizzato da Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa – che dopo aver sbloccato il match a metà del primo tempo con Bongiovanni non è riuscito a raddoppiare nella ripresa, subendo il gol del pari a un quarto d’ora dalla fine. Con caparbietà e tenacia, però, i nerorosa hanno conquistato i tre punti grazie al gol di Zalazar.

Il primo tempo si gioca su ritmi bassi, con poche occasioni da gol. Il primo squillo è del Casteldaccia dopo quattro minuti: tiro dalla distanza di Arcoleo, palla a lato. L’Athletic, invece, si fa vedere con un colpo di testa di Micoli sugli sviluppi di un corner: palla di poco alta sopra la traversa. Una partita bloccata che i nerorosa riescono a sbloccare al 21° minuto: lancio millimetrico di Valença per Bongiovanni che entra in area e da posizione defilata batte Calandra. Da lì a poco la squadra di Raciti sfiora il raddoppio con un colpo di testa di Micoli, ma Calandra si supera e respinge in corner. L’attaccante argentino ha un’altra chance prima dell’intervallo, ma a tu per tu con il portiere manca l’appuntamento con il gol.

Nel secondo tempo il copione della partita non cambia: si gioca ancora su ritmi bassi e l’Athletic non riesce a raddoppiare. Le due occasioni migliori passano dai piedi di Zalazar: prima un tiro-cross che termina di poco alto, poi una conclusione a botta sicura che Abbate salva sulla linea. Il Casteldaccia stringe i denti e al primo affondo nella ripresa pareggia i conti. È il minuto 75: Bongiovanni controlla male un pallone in area e stende Cherif, è calcio di rigore. Dal dischetto Mocciaro non sbaglia e con un tiro centrale batte Romano. L’ultimo quarto d’ora si trasforma in un monologo dell’Athletic che torna in vantaggio a 4 minuti dalla fine: lancio in profondità di Concialdi, nuovo inserimento di Zalazar che stavolta non sbaglia e batte Calandra.

“Ci aspettavamo una partita difficile e così è stato – ha spiegato Filippo Raciti, allenatore dell’Athletic Club Palermo – L’interpretazione della gara è stata complicata, ma il risultato è giusto per quanto visto in campo. Il campionato è pieno di insidie e la squadra oggi ci ha creduto fino alla fine. Ringraziamo il nostro sponsor Escort Advisor per il sostegno”. L’Athletic Club Palermo sale a quota 62 punti in classifica, confermando le quattro lunghezze di vantaggio su Gela. I nerorosa torneranno in campo domenica prossima al “Franco Lo Monaco” di Mondello contro la Parmonval.

Escort Advisor indicizza gli annunci pubblicati sui principali siti di escort in Italia per dare la possibilità ai propri utenti di recensire i numeri con le loro esperienze. Grazie alle più di 700.000 recensioni raccolte dal 2014, permette agli utenti di scegliere velocemente e in sicurezza una escort corrispondente ai propri desideri, con la garanzia in più offerta dalle recensioni di altri visitatori del sito. In Italia ha 6 milioni di utenti unici mensili ed è tra i primi 40 siti più visitati in assoluto. È attivo anche in Spagna, con due milioni di utenti unici mensili, Germania e UK.