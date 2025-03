Serie D Girone I: Siracusa e Reggina non perdonano, Scafatese ko contro la Nissa. Risultati e classifica

Il Girone I di Serie D si avvicina alla fase decisiva e il 27° turno ribadisce il duello al vertice tra Siracusa e Reggina. Le due formazioni continuano la loro marcia a distanza, con gli aretusei che passano a Enna per 0-2, mentre gli amaranto superano senza problemi l’Akragas con lo stesso punteggio.

La vera sorpresa arriva dalla Scafatese, che inciampa in casa contro l’Enna, subendo due reti nel finale e lasciando punti pesanti nella corsa alla vetta. Il divario dalla seconda posizione si allarga ora a sei lunghezze, complicando le speranze di aggancio.

In chiave playoff, il Sambiase non riesce a trovare continuità e cade di misura sul campo dell’Igea Virtus. Prosegue invece la risalita della Vibonese, che si impone sul Ragusa, e del Paternò, vittorioso in un pirotecnico 3-2 sul Sant’Agata.

Risultati della 27ª giornata

Scafatese-Nissa 1-2

Acireale-Licata 3-1

Castrumfavara-Pompei 0-1

Enna-Siracusa 0-2

Igea Virtus-Sambiase 1-0

Reggina-Akragas 2-0

Sant’Agata-Paternò 2-3

Sancataldese-Locri 2-1

Ragusa-Vibonese 0-1

Classifica aggiornata

Siracusa 63

Reggina 60

Scafatese 54

Sambiase 52

Vibonese 48

Nissa 42

Igea Virtus 39

Paternò 37

Castrumfavara 33

Ragusa 32

Pompei 31

Acireale 30

Sancataldese 27

Enna 27

Sant’Agata 25

Locri 23

Licata 23

Akragas 15

Verso la 28ª giornata

Il prossimo turno, in programma domenica 23 marzo, si preannuncia cruciale per la corsa alla promozione. Spicca lo scontro tra Sambiase e Reggina, un banco di prova importante per gli amaranto. Il Siracusa, invece, proverà ad allungare ulteriormente in casa contro il Castrumfavara.

Ecco il programma del 28° turno:

Akragas-Licata

Locri-Igea Virtus

Nissa-Sant’Agata

Paternò-Enna

Pompei-Ragusa

Sambiase-Reggina

Sancataldese-Scafatese

Siracusa-Castrumfavara

Vibonese-Acireale

La corsa alla promozione entra nella sua fase più calda, con ancora sette giornate da giocare e tanti verdetti ancora da scrivere.