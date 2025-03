Serie C Girone C: il Foggia batte il Sorrento, pari tra Picerno e Audace Cerignola. Risultati e classifica aggiornata

Si sono appena concluse le partite delle ore 15 valide per la 30esima giornata del Girone C di Serie C. Di seguito i risultati finali:

FOGGIA-SORRENTO 2-1 (45′ Tascone, 57′ Zunno, 82′ Musso)

PICERNO-AUDACE CERIGNOLA 0-0

CLASSIFICA

Audace Cerignola – 61

Avellino – 58

Monopoli – 52

Benevento – 46

Potenza – 45

Crotone – 43

Catania – 41

Picerno – 39

Giugliano – 38

Trapani – 38

Sorrento – 35

Cavese – 34

Foggia – 33

Juventus Next Gen – 33

Altamura – 32

Latina – 27

Casertana – 22

Messina – 15

Turris – 5