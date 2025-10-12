Eccellenza Sicilia – Girone A: Castellammare in vetta, Marsala e Licata inseguono. Male Folgore e Parmonval
Dopo cinque giornate, la classifica del Girone A di Eccellenza Sicilia inizia a delinearsi. In testa c’è il Castellammare Calcio 94, unica squadra ancora imbattuta, con 12 punti frutto di quattro vittorie e un pareggio.
Alle sue spalle inseguono Licata, Marsala 1912 e Partinicaudace 1959, tutte a 11 punti, mentre il Kamarat e l’Unitas Sciacca restano a quota 10, staccate di appena due lunghezze.
In zona media, Misilmeri e Città di San Vito Lo Capo condividono il settimo posto con 7 punti, seguite da Accademia Trapani e Bagheria 1919 (6).
Più staccate le altre: Montelepre a 5, San Giorgio Piana e 90011 Bagheria a 4, Parmonval e CUS Palermo a 3, chiude la Folgore Castelvetrano con un solo punto in classifica.
CLASSIFICA – ECCELLENZA SICILIA GIRONE A (5ª giornata)
Castellammare Calcio 94 12
Licata Calcio 11
Marsala 1912 11
Partinicaudace 1959 11
Kamarat 1972 10
Unitas Sciacca Calcio 10
Città di San Vito Lo Capo 7
Don Carlo Lauri Misilmeri 7
Accademia Trapani 6
Bagheria Calcio 1919 6
Montelepre 5
San Giorgio Piana 4
90011 Bagheria 4
Parmonval 3
CUS Palermo 3
Folgore Castelvetrano 1