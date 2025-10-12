Eccellenza Sicilia – Girone A: Castellammare in vetta, Marsala e Licata inseguono. Male Folgore e Parmonval

Ottobre 12, 2025

Dopo cinque giornate, la classifica del Girone A di Eccellenza Sicilia inizia a delinearsi. In testa c’è il Castellammare Calcio 94, unica squadra ancora imbattuta, con 12 punti frutto di quattro vittorie e un pareggio.

Alle sue spalle inseguono Licata, Marsala 1912 e Partinicaudace 1959, tutte a 11 punti, mentre il Kamarat e l’Unitas Sciacca restano a quota 10, staccate di appena due lunghezze.

In zona media, Misilmeri e Città di San Vito Lo Capo condividono il settimo posto con 7 punti, seguite da Accademia Trapani e Bagheria 1919 (6).

Più staccate le altre: Montelepre a 5, San Giorgio Piana e 90011 Bagheria a 4, Parmonval e CUS Palermo a 3, chiude la Folgore Castelvetrano con un solo punto in classifica.

CLASSIFICA – ECCELLENZA SICILIA GIRONE A (5ª giornata)

Castellammare Calcio 94 12

Licata Calcio 11

Marsala 1912 11

Partinicaudace 1959 11

Kamarat 1972 10

Unitas Sciacca Calcio 10

Città di San Vito Lo Capo 7

Don Carlo Lauri Misilmeri 7

Accademia Trapani 6

Bagheria Calcio 1919 6

Montelepre 5

San Giorgio Piana 4

90011 Bagheria 4

Parmonval 3

CUS Palermo 3

Folgore Castelvetrano 1

