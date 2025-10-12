Serie D, Girone I: i risultati della 7ª giornata e la classifica aggiornata

La settima giornata del Girone I di Serie D ha regalato spettacolo e tante emozioni. In vetta alla classifica comanda il Savoia 1908, che supera di misura il Castrum Favara (1-0) e si porta a quota 13 punti, mantenendo l’imbattibilità stagionale.

Alle spalle del Savoia, un gruppo di inseguitrici si conferma agguerrito: Nuova Igea Virtus, Sambiase 2023, Nissa F.C. e Vibonese Calcio condividono il secondo posto a 12 punti. Successi importanti per la Vibonese, vittoriosa 3-1 sul Milazzo, e per la Nissa, che espugna il campo del Vigor Lamezia (2-1).

Finisce in parità (2-2) la sfida tra Athletic Club Palermo ed Enna Calcio, con i rosanero che restano in scia delle prime a quota 10 punti, gli stessi di Città di Gela e Gelbison.

In coda, tornano al successo Città di Acireale 1946 (2-1 sul Gela) e Ragusa Calcio, che batte la Gelbison 1-0, mentre il Messina, nonostante la vittoria contro la Reggina 1914 (1-0), resta ultimo a -2 punti a causa della pesante penalizzazione.

Risultati – 7ª Giornata

Città Di Acireale 1946 2–1 Città Di Gela

Messina 1–0 Reggina 1914

Ragusa Calcio 1–0 Gelbison

Savoia 1908 1–0 Castrum Favara

Vibonese Calcio 3–1 Milazzo

Vigor Lamezia 1–2 Nissa F.C.

Athletic Club Palermo 2–2 Enna Calcio

Nuova Igea Virtus 4–3 Sambiase 2023

Sancataldese Calcio 3–0 Paternò Calcio

Classifica – Serie D Girone I

Savoia 1908 – 13

Nuova Igea Virtus – 12

Sambiase 2023 – 12

Nissa F.C. – 12

Vibonese Calcio – 12

Città Di Gela – 10

Gelbison – 10

Athletic Club Palermo – 10

Milazzo – 9

Sancataldese Calcio – 8

Reggina 1914 – 8

Castrum Favara – 8

Vigor Lamezia – 7

Paternò Calcio – 6

Città Di Acireale 1946 – 5

Enna Calcio – 5

Ragusa Calcio – 4

Messina – (-2)