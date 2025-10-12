Athletic Club Palermo-Enna 2-2: doppietta di Micoli e un rigore di Preknicaj fissano il pari al Velodromo

Finisce con un pareggio per 2-2 la sfida tra Athletic Club Palermo ed Enna, valida per la 7ª giornata del campionato di Serie D, andata in scena al Velodromo “Paolo Borsellino”. Una gara intensa, ricca di episodi, con i nerorosa costretti a giocare in dieci uomini per oltre un’ora ma comunque capaci di sfiorare la vittoria.

Partenza brillante per l’Athletic: al 3’ è Micoli a portare in vantaggio i padroni di casa con un perfetto colpo di testa su cross di Faccetti. L’Enna reagisce e trova il pari al 33’ con Bamba, abile a sfruttare un pallone filtrante e battere Greliak da pochi passi. Nonostante l’espulsione di Panaro al 25’ per un intervento giudicato pericoloso, i nerorosa non si disuniscono e al 36’ tornano avanti ancora con Micoli, che firma la doppietta personale di testa su assist di Zalazar.

Nella ripresa l’Enna alza il ritmo e, dopo alcune occasioni sventate da Greliak, trova il pareggio al 21’: fallo in area di Faccetti su Mbaye e rigore per gli ospiti. Preknicaj si presenta sul dischetto, Greliak para il primo tiro e anche la ribattuta, ma nulla può sulla terza conclusione dell’attaccante gialloverde che vale il definitivo 2-2.

Nel finale Ferraro cambia volto alla squadra con gli ingressi di Bustos, Rampulla, Bonfiglio e Anzelmo, ma nonostante la spinta e il cuore dei nerorosa, il risultato non cambia.

Un punto che lascia l’amaro in bocca all’Athletic Palermo, protagonista di una prova generosa e coraggiosa; l’Enna, invece, conferma i progressi delle ultime settimane, trovando un pari pesante in trasferta.