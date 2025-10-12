Empoli, è finita l’era Pagliuca: Dionisi vicinissimo al ritorno in panchina

L’Empoli ha deciso: Guido Pagliuca non sarà più l’allenatore degli azzurri. Nonostante la recente vittoria contro il Südtirol, la dirigenza toscana ha scelto di voltare pagina, ritenendo concluso il progetto avviato in estate con l’ex tecnico della Juve Stabia. L’ufficialità dell’esonero dovrebbe arrivare tra oggi e domani, con la società già al lavoro per definire il successore.

Come riportato da TuttoMercatoWeb, Alessio Dionisi è il grande favorito per tornare sulla panchina del Castellani. La trattativa è ormai in fase avanzata: il tecnico sta infatti definendo in queste ore la risoluzione del contratto con il Palermo, ultimo passo prima di poter firmare con il club toscano.

Per Dionisi si tratterebbe di un ritorno a Empoli dopo la straordinaria stagione 2020/21, culminata con la promozione in Serie A. L’obiettivo, stavolta, sarà quello di rilanciare una squadra attualmente al dodicesimo posto in classifica con nove punti in otto giornate, frutto di due vittorie, tre pareggi e tre sconfitte.

Una volta liberatosi dai rosanero, l’accordo con l’Empoli potrebbe arrivare in tempi rapidi, sancendo così il ritorno del tecnico che cinque anni fa aveva già fatto sognare la piazza azzurra.