Serie C – Girone C: Salernitana sempre al comando, Casarano show. Trapani e Atalanta U23 tornano a vincere, crolla il Siracusa
Nona giornata di Serie C – Girone C che conferma la Salernitana al primo posto. La squadra granata vince di misura 1-0 sul campo del Monopoli, centrando il settimo successo in nove partite e salendo a 22 punti.
Alle spalle dei campani si fanno avanti il Casarano e il Catania, entrambi a quota 18 punti. I pugliesi travolgono l’Audace Cerignola per 3-0, mostrando solidità e concretezza, mentre gli etnei restano in scia grazie al pareggio esterno. Il Crotone si conferma quarta forza del girone con 17 punti, seguito da Benevento e Cosenza.
Successo importante per il Trapani, che passa a Cava con un 1-0 firmato da una prova di carattere, tornando a respirare dopo settimane difficili e salendo a 8 punti. Tre punti d’oro anche per l’Atalanta U23, che vince 2-1 a Cosenza, proiettandosi nella zona centrale della classifica.
Finisce senza reti tra Potenza e Latina, mentre cade ancora il Siracusa, sconfitto in casa dal Sorrento e sempre ultimo con un solo punto.
Risultati della 9ª giornata – Serie C, Girone C
Monopoli – Salernitana 0-1
Casarano – Audace Cerignola 3-0
Cavese – Trapani 0-1
Cosenza – Atalanta U23 1-2
Potenza – Latina 0-0
Siracusa – Sorrento 0-1
Classifica aggiornata
Salernitana – 22
Catania – 18
Casarano – 18
Crotone – 17
Benevento – 16
Cosenza – 15
Casertana – 14
Potenza – 13
Monopoli – 12
Latina – 12
Sorrento – 10
Audace Cerignola – 10
Picerno – 9
Altamura – 8
Trapani – 8
Atalanta U23 – 8
Foggia – 7
Giugliano – 6
Cavese – 5
Siracusa – 3