Serie C – Girone C: Salernitana sempre al comando, Casarano show. Trapani e Atalanta U23 tornano a vincere, crolla il Siracusa

Nona giornata di Serie C – Girone C che conferma la Salernitana al primo posto. La squadra granata vince di misura 1-0 sul campo del Monopoli, centrando il settimo successo in nove partite e salendo a 22 punti.

Alle spalle dei campani si fanno avanti il Casarano e il Catania, entrambi a quota 18 punti. I pugliesi travolgono l’Audace Cerignola per 3-0, mostrando solidità e concretezza, mentre gli etnei restano in scia grazie al pareggio esterno. Il Crotone si conferma quarta forza del girone con 17 punti, seguito da Benevento e Cosenza.

Successo importante per il Trapani, che passa a Cava con un 1-0 firmato da una prova di carattere, tornando a respirare dopo settimane difficili e salendo a 8 punti. Tre punti d’oro anche per l’Atalanta U23, che vince 2-1 a Cosenza, proiettandosi nella zona centrale della classifica.

Finisce senza reti tra Potenza e Latina, mentre cade ancora il Siracusa, sconfitto in casa dal Sorrento e sempre ultimo con un solo punto.

Risultati della 9ª giornata – Serie C, Girone C

Monopoli – Salernitana 0-1

Casarano – Audace Cerignola 3-0

Cavese – Trapani 0-1

Cosenza – Atalanta U23 1-2

Potenza – Latina 0-0

Siracusa – Sorrento 0-1

Classifica aggiornata

Salernitana – 22

Catania – 18

Casarano – 18

Crotone – 17

Benevento – 16

Cosenza – 15

Casertana – 14

Potenza – 13

Monopoli – 12

Latina – 12

Sorrento – 10

Audace Cerignola – 10

Picerno – 9

Altamura – 8

Trapani – 8

Atalanta U23 – 8

Foggia – 7

Giugliano – 6

Cavese – 5

Siracusa – 3