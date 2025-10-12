Pipitone: «Orgogliosa delle mie ragazze, Manna e Massaro simbolo del nostro percorso di crescita»

Dopo la travolgente vittoria per 8-1 contro il Cus Cosenza, l’allenatrice del Palermo Women, Rosalia Pipitone, ha commentato la prestazione delle sue ragazze ai microfoni ufficiali del club rosanero.

Palermo Women travolgente all’esordio: 8-1 al Cus Cosenza

«L’obiettivo di oggi era portare a casa i tre punti e ci siamo riuscite – ha dichiarato Pipitone –. Dopo il gol subito su calcio d’angolo, frutto di un errore individuale, la squadra è stata un po’ timida nella reazione, ma poi ha saputo riprendere il controllo della gara».

L’allenatrice rosanero ha evidenziato la crescita mostrata nel secondo tempo: «Dobbiamo lavorare per reagire con maggiore prontezza, ma sono soddisfatta della prestazione della ripresa».

Un pensiero speciale, infine, per le giovanissime Manna e Massaro, entrambe classe 2009, protagoniste all’esordio in prima squadra: «Voglio sottolineare il debutto di due ragazze cresciute nel nostro settore giovanile. Sono partite dall’Under 12 e vederle oggi in Prima Squadra è motivo d’orgoglio. Rappresentano il percorso di crescita che vogliamo per le nostre giovani: lottano per questi colori e dimostrano di poter stare a pieno titolo tra le grandi. Saranno sicuramente un’arma in più per il futuro».