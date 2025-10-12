Palermo Women travolgente all’esordio: 8-1 al Cus Cosenza
Inizia nel migliore dei modi il cammino del Palermo Women in Serie C femminile. La formazione guidata da Rosalia Pipitone ha travolto il Cus Cosenza con un netto 8-1 nella gara valida per la prima giornata del Girone D.
Le rosanero hanno imposto il proprio ritmo fin dai primi minuti, chiudendo la pratica già nella prima frazione di gioco. In gol Chirillo (3’, 49’), Cancilla (26’), Priolo (36’, 66’), Di Salvo (51’), Piro (62’) e Bruno (68’).
Una vittoria larga e convincente, che conferma la solidità del gruppo e le ambizioni del Palermo Women, pronto a recitare un ruolo da protagonista nel campionato.