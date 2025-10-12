Empoli, ore decisive per Pagliuca: Dionisi tratta la risoluzione col Palermo per il ritorno al Castellani

Sono ore di riflessione in casa Empoli sul futuro del tecnico Guido Pagliuca. Come riporta Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, nonostante la recente vittoria contro il Südtirol, la società toscana starebbe valutando la possibilità di un cambio in panchina. Il club, che ha affidato la squadra a Pagliuca in estate dopo l’esperienza con la Juve Stabia, non è del tutto convinto del rendimento mostrato finora, e una decisione definitiva è attesa tra oggi e domani.

Il nome in cima alla lista per la sostituzione è quello di Alessio Dionisi. Secondo quanto riferisce Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, la trattativa sarebbe già a buon punto: l’ex allenatore dell’Empoli starebbe infatti trattando in queste ore la risoluzione del contratto con il Palermo, club con cui è attualmente sotto contratto.

Se Dionisi dovesse riuscire a liberarsi dalla società siciliana, l’accordo con gli azzurri potrebbe essere formalizzato già nelle prossime ore, consentendogli di tornare sulla panchina toscana dopo l’esperienza della stagione 2020/21, culminata con la promozione in Serie A.

In caso di fumata bianca, Dionisi tornerebbe al Castellani per rilanciare un Empoli attualmente dodicesimo in classifica con nove punti, frutto di due vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. Il tecnico sarebbe chiamato non solo a risollevare la squadra sul piano tattico, ma anche a restituirle fiducia e identità in vista delle prossime giornate di campionato.