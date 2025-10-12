Qual. Mondiali: Olanda-Finlandia 3-0, primo tempo da incubo per Joronen

Termina 3-0 il primo tempo ad Amsterdam nella sfida tra Olanda e Finlandia, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

Una prima frazione dominata dagli Oranje, che hanno imposto ritmo e qualità sin dai primi minuti. Le reti di Malen, van Dijk e Depay (su rigore) hanno messo in discesa la gara per la squadra di Koeman.

Serata difficile per il portiere rosanero Jesse Joronen, titolare e capitano della Finlandia, che ha subito tre gol ma ha evitato un passivo ancor più pesante con alcuni buoni interventi.

La Finlandia, pur provando a reagire con Keskinen e Antman, non è riuscita a concretizzare le poche occasioni create. L’Olanda ha gestito oltre il 70% del possesso palla e chiude il primo tempo avanti con pieno merito.