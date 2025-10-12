Athletic Club Palermo, Ferraro e Bova nel post gara: «Abbiamo perso due punti»

Delusione in casa Athletic Club Palermo dopo il pareggio per 2-2 al Velodromo contro l’Enna Calcio. Una gara che i rosanero avevano iniziato nel migliore dei modi, ma che si è complicata dopo l’espulsione che ha costretto la squadra a giocare per oltre un’ora in inferiorità numerica.

In conferenza stampa, il tecnico Giovanni Ferraro non ha nascosto il rammarico:

«Abbiamo perso due punti. I primi 15 minuti siamo stati perfetti, abbiamo creato tanto e dovevamo chiuderla subito. Poi l’espulsione ha cambiato tutto. Giocare un’ora in dieci non è facile, ma i ragazzi hanno dato tutto. Il rosso? A mio avviso troppo severo, ma non cerco alibi: dobbiamo imparare a gestire meglio le situazioni».

Ferraro ha poi sottolineato la crescita della squadra:

«Siamo una neopromossa, ma stiamo dimostrando di poter competere con tutti. Dobbiamo solo essere più cattivi sotto porta, perché le occasioni le creiamo sempre».

Anche Francesco Bova, autore di una buona prova a centrocampo, ha espresso la sua delusione:

«C’è tanto rammarico. Abbiamo avuto le occasioni per chiuderla nel primo tempo, poi l’espulsione ci ha costretto a soffrire. Resta una buona prestazione, ma sono due punti persi. Ora testa alla prossima, dobbiamo continuare a lavorare».