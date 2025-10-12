Serie C Girone A: Lecco corsaro, Ospitaletto ok in casa. I risultati e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 12, 2025

Il Lecco espugna il campo dell’Albinoleffe grazie al gol decisivo di Furrer al 62’, conquistando tre punti preziosi in trasferta. Successo importante anche per l’Ospitaletto, che supera 2-1 l’Arzignano: apre Bertoli al 6’, raddoppia Gobbi al 48’ e solo nel recupero (90’+4’) gli ospiti accorciano le distanze.

Risultati:

Albinoleffe–Lecco 0-1

Ospitaletto–Arzignano 2-1

La classifica aggiornata

Vicenza 25
Lecco 21
Alcione Milano 17
Brescia 15
Inter U23
Albinoleffe 12
Pro Vercelli 12
Pergolettese 11
Virtus Verona 10
Giana Erminio 10
Ospitaletto 9
Cittadella 9
Renate 9
Arzignano 9
Trento 8
Dolomiti Bellunesi 7
Novara 7
Lumezzane 6
Pro Patria 4
Triestina -8

