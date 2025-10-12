Serie C Girone A: Lecco corsaro, Ospitaletto ok in casa. I risultati e la classifica aggiornata
Il Lecco espugna il campo dell’Albinoleffe grazie al gol decisivo di Furrer al 62’, conquistando tre punti preziosi in trasferta. Successo importante anche per l’Ospitaletto, che supera 2-1 l’Arzignano: apre Bertoli al 6’, raddoppia Gobbi al 48’ e solo nel recupero (90’+4’) gli ospiti accorciano le distanze.
Risultati:
Albinoleffe–Lecco 0-1
Ospitaletto–Arzignano 2-1
La classifica aggiornata
Vicenza 25
Lecco 21
Alcione Milano 17
Brescia 15
Inter U23
Albinoleffe 12
Pro Vercelli 12
Pergolettese 11
Virtus Verona 10
Giana Erminio 10
Ospitaletto 9
Cittadella 9
Renate 9
Arzignano 9
Trento 8
Dolomiti Bellunesi 7
Novara 7
Lumezzane 6
Pro Patria 4
Triestina -8