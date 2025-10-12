Serie C Girone B: Ascoli travolgente, cinque reti al Pontedera. La classifica aggiornata

Ottobre 12, 2025

Giornata da incorniciare per l’Ascoli, che travolge il Pontedera con un netto 5-0 davanti al proprio pubblico. Rizzo Pinna apre le marcature al 31’, poi D’Uffizi raddoppia al 36’. Nella ripresa arrivano le altre reti: Milanese al 53’, ancora D’Uffizi al 65’ e infine Corazza all’84’ chiude il tabellino di una gara dominata in lungo e in largo.

La classifica aggiornata

Arezzo 24
Ascoli 23
Ravenna 21
Sambenedettese 14
Ternana 14
Carpi 14
Forlì 13
Gubbio 13
Guidonia 13
Campobasso 12
Pianese 12
Pineto 12
Juventus U23 11
Vis Pesaro 9
Pontedera 8
Livorno 7
Torres 6
Bra 5
Perugia 3
Rimini -2

