Serie C Girone C: Benevento travolgente, poker all’Altamura. La classifica aggiornata
Prestazione autoritaria del Benevento, che al “Vigorito” si impone con un netto 4-0 sull’Altamura. I giallorossi sbloccano la gara al 22’ con Salvemini, poi Lamesta raddoppia nel recupero del primo tempo (45’+3’). Nella ripresa Manconi firma il tris, prima del sigillo finale di Mignani all’87’, che arrotonda il punteggio e chiude una partita dominata in ogni fase di gioco
Classifica aggiornata
Salernitana – 22
Benevento – 19
Catania – 18
Casarano – 18
Crotone – 17
Cosenza – 15
Casertana – 14
Potenza – 13
Monopoli – 12
Latina – 12
Sorrento – 10
Audace Cerignola – 10
Picerno – 9
Altamura – 8
Trapani – 8
Atalanta U23 – 8
Foggia – 7
Giugliano – 6
Cavese – 5
Siracusa – 3