Serie C Girone C: Benevento travolgente, poker all’Altamura. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 12, 2025

Prestazione autoritaria del Benevento, che al “Vigorito” si impone con un netto 4-0 sull’Altamura. I giallorossi sbloccano la gara al 22’ con Salvemini, poi Lamesta raddoppia nel recupero del primo tempo (45’+3’). Nella ripresa Manconi firma il tris, prima del sigillo finale di Mignani all’87’, che arrotonda il punteggio e chiude una partita dominata in ogni fase di gioco

Classifica aggiornata

Salernitana – 22

Benevento – 19

Catania – 18

Casarano – 18

Crotone – 17

Cosenza – 15

Casertana – 14

Potenza – 13

Monopoli – 12

Latina – 12

Sorrento – 10

Audace Cerignola – 10

Picerno – 9

Altamura – 8

Trapani – 8

Atalanta U23 – 8

Foggia – 7

Giugliano – 6

Cavese – 5

Siracusa – 3

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 12, 2025

