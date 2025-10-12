Qual. Mondiali, Olanda travolgente: 4-0 alla Finlandia dei rosanero Joronen e Pohjanpalo

Una serata da dimenticare per la Finlandia, che a Amsterdam è stata travolta 4-0 da un’Olanda brillante e padrona del gioco per tutti i 90 minuti. Protagonisti anche due volti noti ai tifosi del Palermo: Jesse Joronen, portiere dei rosanero, ha giocato tutta la partita, mentre Joel Pohjanpalo è subentrato al 69’ senza però riuscire a lasciare il segno.

Gli uomini di Ronald Koeman hanno imposto subito il proprio ritmo e al minuto 8 hanno sbloccato il match con Donyell Malen, autore di un destro preciso all’incrocio. Poco dopo è arrivato il raddoppio di Virgil van Dijk (17’), bravo a colpire di testa su calcio piazzato. Prima dell’intervallo, un fallo di mano di Tenho ha regalato a Memphis Depay il rigore del 3-0 (38’).

Nella ripresa la musica non è cambiata: possesso palla schiacciante e tante occasioni per gli “Oranje”. Il poker è arrivato all’84’ con Cody Gakpo, su splendida azione firmata da Xavi Simons.

Per la Finlandia, poche occasioni e tanta sofferenza: Joronen ha evitato un passivo ancora più pesante con alcuni interventi decisivi, mentre Pohjanpalo ha provato a dare peso all’attacco senza però trovare spazi.