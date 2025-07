Corriere dello Sport: “Scatto Palermo. Subito Corona e Le Douaron”

Comincia nel segno del gol l’avventura estiva del Palermo targato Filippo Inzaghi. Al “Brunod” di Châtillon, sede del ritiro precampionato, i rosanero hanno travolto la Rappresentativa Valle d’Aosta con un netto 9-0 nel primo test stagionale. Dopo una prima frazione a reti inviolate, il Palermo ha dilagato nella ripresa grazie a quattro reti ciascuno di Le Douaron e Corona, oltre al sigillo di Augello, subito in gol all’esordio.

Come riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il test – seppur contro un avversario modesto – ha offerto indicazioni incoraggianti a Inzaghi, che ha schierato il 3-4-2-1 con Di Francesco e Brunori a supporto di Pohjanpalo. Buona la prova dei nuovi, da Gomis a Ceccaroni, passando per Augello e Gyasi, entrati nella ripresa. Da sottolineare il minuto di raccoglimento prima del fischio d’inizio in memoria di Samuele Privitera, giovane ciclista tragicamente scomparso durante il Giro della Valle d’Aosta.

Antonio La Rosa, nel suo approfondimento per il Corriere dello Sport, evidenzia come la prima parte di gara sia stata segnata dalle parate del portiere valdostano, capace di negare la gioia del gol a Pohjanpalo, Lund e Brunori. La rete si sblocca nella ripresa con Le Douaron, poi arriva il raddoppio di Augello con un sinistro preciso. Corona va a segno per il 3-0 e poi si scatena con altri tre centri. Ancora Le Douaron completa il poker personale, chiudendo con un rigore e un assist per il definitivo 9-0.

Nel commento post gara, raccolto sempre da La Rosa per il Corriere dello Sport, Inzaghi si è detto soddisfatto: «Sono molto contento per l’atteggiamento della squadra. Dopo appena quattro giorni di lavoro, ho visto voglia, applicazione e spirito giusto. Dobbiamo continuare così, senza perdere di vista il nostro obiettivo: crescere giorno dopo giorno».