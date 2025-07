Corriere dello Sport: “Palermo protagonista. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Il Palermo è pronto a chiudere per Antonio Palumbo. Il centrocampista del Modena, classe 1996, è sempre più vicino al trasferimento in rosanero grazie all’inserimento di Francesco Di Mariano come contropartita tecnica nell’operazione con il club emiliano. La chiusura dell’affare appare ormai imminente.

Come riportano Beniamino Pescatore e Paolo Renzetti sul Corriere dello Sport, i dirigenti del Palermo continuano intanto a spingere per arrivare a Mattia Bani. Il difensore del Genoa, classe 1993, è uno dei profili preferiti da Inzaghi, ma il club ligure per ora resiste alle avances, nonostante la forte volontà del giocatore di cambiare maglia. Il continuo tira e molla avrebbe però infastidito i vertici della società rosanero, targata City Group, che ora valutano anche piste alternative.

Una su tutte porta ad Andrea Cistana, difensore classe ’97 svincolato dopo la scomparsa del Brescia dai campionati professionistici: una pista che resta viva e percorribile. Sempre secondo quanto riferito da Pescatore e Renzetti per il Corriere dello Sport, risulta invece priva di fondamento la voce su un presunto interesse per Bartosz Bereszynski, così come l’indiscrezione su un’offerta dell’AEK Atene per Filippo Ranocchia.

In uscita, ufficiale il prestito di Dimitris Nikolaou al Bari, che mostra interesse anche per Valerio Verre. In Irpinia, intanto, si registrano due nuovi arrivi nell’Avellino: Giovanni Daffara (classe 2004), portiere in prestito dalla Juventus Next Gen, e Michele Besaggio, ex Brescia, che ha firmato un triennale. Resta aperta anche la trattativa per Nosa Edward Oberatin del Napoli, mentre si insiste con la Sampdoria per Stipe Vulikic.

Come segnalano ancora Pescatore e Renzetti sul Corriere dello Sport, il Frosinone ha ufficializzato gli arrivi di Antonio Raimondo e Niccolò Corrado, subito aggregati al gruppo a Ferentino prima della partenza per il Terminillo. In uscita, possibili le partenze di Ilario Monterisi, Fares Ghedjemis e Giorgi Kvernadze. Contatti in corso tra Milan e Spezia per il prestito del giovane centrocampista Christian Comotto.

Tra le altre operazioni di giornata: la Carrarese ha ingaggiato Gabriele Parlanti dal Feyenoord (via Dordrecht) e Federico Accornero dal Genoa; il Pescara è vicino a Francesco Bardi, ex portiere della Reggiana; la Cremonese ha puntato su Sebastiano Desplanches del Palermo; infine, Lorenzo Sgarbi può approdare al Foggia. Cesena pronto a chiudere per Marco Olivieri dalla Triestina.