Di Marzio: “Palermo, si insiste per Bani: il difensore spinge per il trasferimento. In chiusura lo scambio con il Modena”

Il Palermo continua a lavorare sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Filippo Inzaghi. Proseguono infatti i contatti con il Genoa per Mattia Bani: il difensore classe ’93 ha manifestato la propria volontà di trasferirsi in rosanero, ma resta da trovare l’intesa economica tra i due club.

Nel frattempo è in via di definizione lo scambio con il Modena che coinvolge Antonio Palumbo e Francesco Di Mariano. Il centrocampista gialloblù è pronto a vestire la maglia del Palermo, mentre l’esterno offensivo rosanero si trasferirà in Emilia a titolo definitivo.

A riportarlo è Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport.