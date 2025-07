TMW: “Palermo, è fatta per Palumbo: visite mediche a Torino, Di Mariano al Modena”

Come anticipato nei giorni scorsi, è ormai alle battute finali la trattativa tra Palermo e Modena per l’approdo in rosanero di Antonio Palumbo. Il centrocampista classe 1996, protagonista di una stagione da nove gol e dieci assist in 35 presenze, è pronto a iniziare la sua nuova avventura in Sicilia.

Secondo quanto raccolto da Alessio Alaimo per Tuttomercatoweb.com, Palumbo si recherà a Torino per sostenere le visite mediche prima di unirsi ai nuovi compagni nel ritiro in Val d’Aosta. Per lui è pronto un contratto triennale con opzione per un quarto anno.

Nell’ambito dell’operazione, Francesco Di Mariano si trasferirà a titolo definitivo al Modena. Anche lui classe ‘96, il fantasista firmerà un contratto biennale con il club emiliano. Si chiude così la sua esperienza con la maglia del Palermo, con cui ha totalizzato cinque reti in 79 presenze. Palumbo, invece, lascia Modena dopo due stagioni con 16 reti in 73 presenze complessive.

Restano ora da attendere la fumata bianca e gli annunci ufficiali da parte dei due club.