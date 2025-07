TMW: “Palermo, accelerata per Cistana”

Il Palermo stringe per Andrea Cistana. Il difensore classe ’97, svincolato dopo la sparizione del Brescia targato Massimo Cellino, è finito in cima alla lista dei desideri del club rosanero per rinforzare la retroguardia di Filippo Inzaghi, che lo ha già allenato durante la sua esperienza proprio con le Rondinelle.

Secondo quanto raccolto da Alessio Alaimo per Tuttomercatoweb.com, nelle ultime ore il club siciliano avrebbe compiuto passi significativi per assicurarsi il centrale bresciano, superando la concorrenza di Mattia Bani del Genoa, altro profilo seguito con attenzione.

Cistana, che era capitano del Brescia prima della sua esclusione dai campionati, rappresenta una pedina ideale per sostituire Dimitris Nikolaou, recentemente ceduto al Bari.