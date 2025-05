Corriere dello Sport: “Palermo su Inzaghi. Ecco il piano B”

Il Palermo continua a monitorare da vicino la situazione legata a Filippo Inzaghi, ma non esclude scenari alternativi nel caso in cui non si concretizzassero i presupposti per arrivare all’ex tecnico del Pisa. Come riporta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il club rosanero ha già pronte alcune candidature alternative.

Tra queste, prende quota quella di Alberto Gilardino, in cerca di rilancio dopo l’esperienza al Genoa. Il tecnico – che recentemente è stato avvistato a Palermo in occasione del compleanno di un amico – è tenuto in seria considerazione dalla dirigenza siciliana.

Nel frattempo, torna d’attualità anche Paolo Vanoli, allenatore da tempo nei radar del City Football Group, che con ogni probabilità non proseguirà la sua avventura al Torino. Secondo quanto riportato da La Rosa sul Corriere dello Sport, in caso di mancate opportunità in Serie A, sia Gilardino che Vanoli potrebbero valutare con attenzione la proposta Palermo, trasformando una suggestione in un’opzione concreta.

Pohjanpalo già proiettato alla nuova stagione

Sul fronte squadra, Joel Pohjanpalo ha lanciato un messaggio chiaro ai tifosi tramite un post Instagram in inglese:

«Torneremo più forti la prossima stagione. Sempre forza Palermo».

Parole che testimoniano la voglia di riscatto dell’attaccante finlandese, pronto a essere una delle colonne su cui costruire il nuovo corso tecnico.