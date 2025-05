Corriere dello Sport: “Il Palermo punta forte su Filippo Inzaghi. Pronto ricco triennale”

Il Palermo punta forte su Filippo Inzaghi. L’allenatore artefice della promozione in Serie A con il Pisa è il profilo preferito dalla dirigenza rosanero, decisa a rilanciare il progetto tecnico dopo una stagione deludente. Come riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il club siciliano segue con attenzione gli sviluppi legati al futuro del tecnico piacentino, che oggi incontrerà la dirigenza nerazzurra per un vertice considerato decisivo.

Inzaghi, che ha già fatto ritorno a Pisa dopo qualche giorno di relax a Formentera, è reduce da un’impresa importante con il club toscano. Il traguardo della promozione ha attivato il rinnovo automatico fino al 2027, ma – come sottolinea ancora La Rosa sul Corriere dello Sport – la permanenza del tecnico dipende dalle garanzie tecniche richieste: almeno sei rinforzi di livello per affrontare la Serie A con competitività, anche alla luce della delusione vissuta nel 2021 con la retrocessione del Benevento.

Il Palermo resta alla finestra, pronto a muoversi in caso di rottura tra Inzaghi e il Pisa. La società rosanero ha già sondato la disponibilità dell’ex attaccante prima dell’approdo di Alessio Dionisi e sarebbe ora pronta a offrire un contratto triennale importante, pur di convincerlo a sedere sulla panchina del Barbera.

Il profilo di Inzaghi piace anche per la sua familiarità con le piazze calde del Sud e per l’ottimo rapporto con le pressioni ambientali. Inoltre, il fascino del City Football Group rappresenta un valore aggiunto che potrebbe spingere il tecnico a dire sì in caso di fumata nera con il Pisa.