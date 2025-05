Salernitana, clima di attesa e tensione: il club si costituirà domani nel processo al Brescia

La Salernitana si prepara a far valere le proprie ragioni nell’ambito della vicenda che coinvolge il Brescia. Come riportato da Franco Esposito sul Corriere dello Sport, il club granata si costituirà come parte terza interessata nell’udienza in programma domani alle 11 davanti al Tribunale Federale Nazionale, dopo il deferimento del club lombardo da parte della Procura Federale.

Un atto significativo con cui la Salernitana intende sostenere la tesi accusatoria, in attesa degli sviluppi. Resta sullo sfondo l’ipotesi di un eventuale ricorso al TAR, anche se – come evidenzia ancora Esposito sul Corriere dello Sport – al momento tale opzione è congelata.

Abodi: «No a scorciatoie, serve certezza nel risultato sportivo»

Intanto sulla questione è intervenuto anche il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, che ha commentato il rinvio dei playout di Serie B:

«Ci augureremmo che le società non cadessero nel tranello di qualche scorciatoia. Ci troviamo in questa situazione perché qualcuno ha sbagliato. Non vogliamo intervenire per via legislativa, lo faremo solo se non verranno trovate regole interne efficaci. Condivido la scelta prudente della Lega B. Bisogna attendere ancora qualche giorno».

Salernitana in campo, partiti i nazionali

Nel frattempo la squadra è tornata ad allenarsi al centro sportivo Mary Rosy, tra esercizi aerobici, lavoro tecnico-tattico e partitelle ad alta intensità. Il tecnico Pasquale Marino si è detto soddisfatto dello spirito del gruppo, nonostante l’eccezionalità del momento.

I giocatori Bronn (Tunisia), Stojanovic (Slovenia), Lochoshvili (Georgia) e Christensen (Danimarca) hanno lasciato il ritiro per rispondere alle convocazioni delle rispettive Nazionali. Nessuna deroga è stata concessa dalle Federazioni per permettere ai calciatori di rimanere a Salerno in virtù del rinvio degli spareggi. Resta in bilico la posizione di Hrustic, che potrebbe aggregarsi all’Australia per le qualificazioni ai Mondiali.

Spogliatoio compatto, tifosi in dubbio

Il clima nel gruppo resta concentrato: i giocatori, che sarebbero già in vacanza in condizioni normali, rispondono con impegno alle richieste dello staff. La Salernitana vuole giocarsi la salvezza sul campo, se – come appare ormai scontato – i playout si disputeranno.

A Salerno, il clima intorno alla squadra è di forte unità. La società ha lanciato un appello ai tifosi della Curva affinché rivedano la decisione di disertare gli spalti per protesta. Una riflessione in corso anche in altre piazze, come Genova.