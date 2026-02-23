Corriere dello Sport: “Super Palermo. Tutti i numeri dicono Inzaghi”

Il Palermo non è più soltanto una squadra dai grandi numeri, ma un gruppo con un’identità chiara e riconoscibile. Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la trasformazione rosanero è certificata dai dati – 32 punti nelle ultime 14 gare di imbattibilità, 4 vittorie nelle ultime 5 con almeno tre reti segnate – ma soprattutto da immagini che raccontano una crescita strutturale.

Paolo Vannini, nel suo approfondimento sul Corriere dello Sport, evidenzia come il Palermo oggi sia una squadra che corre e pressa anche sul 3-0, con Inzaghi che dalla panchina continua a chiedere intensità e concentrazione per difendere l’inviolabilità della porta. I 13 clean sheet stagionali sono il manifesto di una solidità che mancava da tempo.

Secondo quanto analizza ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la vera svolta è comportamentale oltre che tattica: i rosanero occupano con precisione le zone del campo, sia in fase difensiva sia in costruzione, e mostrano una condizione atletica brillante, aspetto che nelle stagioni precedenti era stato un limite evidente. A completare il quadro, i nervi saldi: nelle ultime due partite, giocate ad altissima intensità, zero ammonizioni.

Il lavoro di Inzaghi

Come riporta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Inzaghi ha ammesso di aver avuto bisogno di tempo per comprendere dinamiche e ambiente, entrando nella testa dei calciatori. Oggi però il lavoro quotidiano sta dando frutti concreti.

Le reti su palla inattiva, preparate con sedute specifiche e maniacali, sono diventate un’arma. Gli inserimenti dei difensori – emblematici i gol di Pierozzi e Ceccaroni – raccontano di un sistema in cui anche chi nasce per difendere partecipa attivamente alla manovra offensiva. Non più solo rottura, ma costruzione e finalizzazione.

Numeri da vertice, classifica beffarda

L’analisi di Paolo Vannini sul Corriere dello Sport mette in luce anche un dato sorprendente: questo Palermo ha 4 punti in più rispetto alla squadra dell’ultima promozione in Serie A targata Iachini (2013/14). Eppure allora i rosanero erano primi, oggi sono quarti. Segno di un campionato equilibratissimo ai piani alti.

Inzaghi, alla 26ª giornata, ha già raccolto 51 punti: con Dionisi, nella scorsa stagione, il totale finale fu di 52. I rosanero sono la miglior difesa del torneo, la squadra con meno sconfitte e, dopo l’exploit offensivo delle ultime settimane, anche il terzo miglior attacco.

Cinque partite consecutive con tre gol segnati: superato il record di Corini (fermo a quattro) e stabilito un primato che in categoria mancava da oltre 80 anni.

Record e volata finale

Le vittorie consecutive al Barbera non rappresentano ancora il record assoluto – dieci nella Serie B 1931/32, tredici in C2 1987/88 e nove in C1 1991/92 – ma l’entusiasmo del pubblico è tangibile. Da mesi i tifosi tornano a casa soddisfatti per spettacolo e risultati.

Come conclude Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Inzaghi non si accontenta. Le prossime due sfide contro Pescara in trasferta e Mantova rappresentano uno snodo cruciale prima della fase dei confronti diretti. Il Palermo c’è, con numeri e identità. Ora cerca il salto definitivo.