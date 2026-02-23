Corriere dello Sport: “Inzaghi concede 48 ore, Bani osservato speciale verso la ripresa”

Il Palermo si gode la vittoria contro il Sudtirol e rifiata. Come riporta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, al termine del match Pippo Inzaghi ha concesso alla squadra due giorni pieni di riposo prima di rimettere nel mirino il prossimo impegno di campionato. La ripresa degli allenamenti è fissata per domani, quando i rosanero torneranno a spingere sul gas.

Capitolo Bani. Il difensore, sostituito sabato al 9’ della ripresa per un fastidio al retto femorale, resta «sotto osservazione», ma le sensazioni sono positive. Secondo quanto evidenziato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, non filtrano particolari preoccupazioni dallo staff medico. Una gestione prudente, più che un campanello d’allarme, in vista dei prossimi appuntamenti.

Il centrale è uscito tra gli applausi del “Barbera”, fotografia di un feeling sempre più forte tra squadra e pubblico. Come sottolinea ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, sugli spalti erano presenti 24.915 spettatori: circa 2.400 in più rispetto alla precedente gara interna contro l’Entella. Un segnale incoraggiante, anche se lontano dai picchi della prima parte di stagione.

Nelle prime cinque uscite casalinghe, infatti, il muro delle 30 mila presenze era stato sempre abbattuto, con il record di 32.506 tifosi lo scorso 27 dicembre contro il Padova. Stavolta maltempo e anticipo del sabato pomeriggio hanno inciso sull’affluenza. Ma il messaggio della Curva Nord 12 è chiaro: riempire sempre lo stadio per spingere il Palermo nella corsa agli obiettivi stagionali. Un invito che, come rimarca Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, resta un assist diretto alla città per continuare a fare del “Barbera” un fortino.