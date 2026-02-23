Novellino: «Toro in difficoltà, ma Baroni non è il problema. In B mi piace il Palermo»

Momento delicato in casa Torino. Walter Novellino, intervistato da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, ha analizzato la situazione granata dopo il pesante 3-0 contro il Genoa, esprimendo vicinanza all’allenatore.

«Torino? Un momento complicato, poi il Genoa non ha mai portato particolarmente bene al Toro. Il 3-0 è pesante, mi dispiace molto per Baroni, è un amico ed è un bravo allenatore», ha dichiarato Novellino a TuttoMercatoWeb.com nell’intervista firmata da Alessio Alaimo.

Alla domanda su quale sia il vero problema del Torino, l’ex tecnico granata – oggi consulente del Perugia – ha risposto senza esitazioni: «Lo seguo. Sono nato e cresciuto in granata. Ho passato anch’io dei momenti brutti, bisogna resistere». E sul futuro di Baroni ha aggiunto: «Al Torino manca un attaccante che risolva i problemi. Non l’allenatore».

Sul possibile cambio in panchina, Novellino ha mantenuto equilibrio, come riportato da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com: «Ho rispetto dei colleghi. La società magari in questo momento pensa che il cambio della guardia possa dare una scossa. Ma non è sempre così».

Spazio anche alla lotta Scudetto. Per Novellino il verdetto sembra già scritto: «Al Milan manca l’uomo di qualità. Il Napoli ha avuto molti infortuni. Direi di sì, l’Inter ha le mani sullo Scudetto». Un giudizio netto, affidato ancora una volta ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.

Infine uno sguardo alla Serie B. «Venezia, Monza, Frosinone e Palermo. A giocarsela, è scontato dirlo, sono queste. Vincono tutte, è un campionato bello ed importante. Tra tutte mi piace il Palermo per come gioca». Parole che certificano l’apprezzamento per i rosanero, in un torneo che si annuncia combattuto fino alla fine.

Chiusura dedicata al Perugia: «Ci stiamo riprendendo. Sono convinto che ne usciremo. La squadra ha qualità. Ci rialzeremo». Un messaggio di fiducia, ribadito da Walter Novellino nell’intervista concessa ad Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, tra analisi, esperienza e uno sguardo sempre attento al calcio italiano.