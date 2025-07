Corriere dello Sport: “Palermo, idea Lezzerini. È l’alternativa ad Audero”

La mancata iscrizione del Brescia al campionato di Serie C ha improvvisamente liberato sul mercato diversi profili interessanti, che ora fanno gola a più club in Serie B. Secondo quanto riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, due di questi nomi sono finiti nel taccuino di Carlo Osti: Andrea Cistana e Luca Lezzerini.

Il primo, classe 1997, rappresenta un’opportunità per la retroguardia, ma al momento non figura tra le priorità assolute del Palermo. Come spiega Vannini sulle pagine del Corriere dello Sport, per il ruolo di difensore destro restano infatti in pole position Marcandalli e Giorgini, valutati più funzionali al progetto tattico di Inzaghi.

Il Palermo prova a piazzare il colpo Andrea Cistana in difesa

Più concreta invece la pista che porta a Luca Lezzerini, portiere trentenne che potrebbe entrare nella rosa rosanero in caso di mancato ritorno di Audero. L’ipotesi Klinsmann, ex Cesena, sembra ormai tramontata. Come riporta ancora Paolo Vannini per il Corriere dello Sport, sarà il ritiro estivo a chiarire definitivamente le gerarchie tra i pali, con Gomis che dovrà essere valutato attentamente dal nuovo staff tecnico. Nel frattempo, il nome di Lezzerini resta caldo.