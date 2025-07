Corriere dello Sport: “Elia-Palermo, adesso si valutano le alternative”

Situazione apparentemente definita, ma ancora priva del sigillo ufficiale. Secondo quanto riportato da Paolo Vannini sulle colonne del Corriere dello Sport, il Palermo ha già trovato un’intesa sia con Salvatore Elia che con lo Spezia, ma l’operazione è attualmente bloccata da un contenzioso tra il procuratore del calciatore e il club ligure.

Il nodo, come sottolinea Il Corriere dello Sport, non riguarda né il Palermo né il giocatore, bensì una questione di natura contrattuale interna allo Spezia che, di fatto, sta rallentando l’iter per la chiusura definitiva. Un ritardo che non intacca però la volontà della società rosanero, decisa a portare l’esterno in Sicilia.

Elia resta una pedina importante per il progetto tecnico targato Filippo Inzaghi e, come riferisce ancora Paolo Vannini per il Corriere dello Sport, il Palermo continua a monitorare la situazione in attesa di poter annunciare l’arrivo. Solo nel caso in cui si dovesse arrivare a una rottura definitiva, verranno prese in esame soluzioni alternative. Al momento, però, la linea è chiara: massima fiducia e nessuna accelerazione affrettata.