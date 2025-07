Corriere dello Sport: “Allarme Palumbo per il Palermo”

La trattativa tra Palermo e Modena per portare Antonio Palumbo in rosanero era considerata virtualmente chiusa, ma nelle ultime ore ha subito una frenata. Secondo quanto riportato da Paolo Vannini sulle colonne del Corriere dello Sport, il rallentamento è legato all’incertezza di Dario Saric, inserito come contropartita tecnica nell’operazione.

L’ex centrocampista del Cesena, rientrato dal prestito, non rientra nei piani del Palermo, ma prima di accettare il trasferimento in Emilia vuole valutare tutte le opzioni. Il Corriere dello Sport evidenzia che Saric ha ricevuto anche offerte dalla Turchia, dove ha già giocato in passato, e che non intende essere solo una pedina di scambio: pretende di avere voce in capitolo sul proprio futuro.

Fino a quando questa situazione non sarà risolta, l’operazione Palumbo resterà congelata. Il direttore sportivo Carlo Osti, infatti, non ha intenzione di aumentare la parte cash dell’offerta per sbloccare l’affare. Secondo Vannini e il Corriere dello Sport, però, il club rosanero mantiene una fiducia di fondo sulla buona riuscita dell’operazione, considerata strategica per il centrocampo di Filippo Inzaghi.

Il regista ex Ternana è ritenuto uno dei rinforzi chiave per il nuovo Palermo e nei prossimi giorni – presumibilmente a inizio settimana – sono attesi sviluppi decisivi. Un affare che sembrava già in porto e che ora, come sottolinea ancora una volta il Corriere dello Sport, entra in una zona d’ombra.