Corriere dello Sport: “Avellino scatenato, c’è Insigne. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

L’Avellino non si ferma più. Dopo Favilli, Simic, Milani, Crespi e Daffara, è arrivato anche il sesto colpo ufficiale: Emmanuel Gyabuaa. Il centrocampista, 23 anni, si trasferisce in Irpinia in prestito con diritto di riscatto dall’Atalanta. Capitano dell’Under 23 nerazzurra nell’ultima stagione, Gyabuaa ha mostrato qualità tecniche e visione di gioco, guadagnandosi anche una presenza nelle giovanili azzurre. Lo riferiscono Massimo Boccucci, Beniamino Pescatore e Paolo Renzetti nell’approfondimento odierno sul Corriere dello Sport.

Tra i presenti al pre-raduno del 9 luglio a Sturno anche Patierno, mentre continua il pressing per Roberto Insigne, 31 anni e già ex dell’Avellino: 337 presenze e 60 reti in carriera. La dirigenza spera di riportarlo a casa dopo 10 anni. Più complicato, invece, l’obiettivo Brando Moruzzi, mentre per l’attacco del Pescara resta viva l’ipotesi Giacomo De Pieri (classe 2006, Inter), seguito dal ds Foggia che monitora anche ben quattro elementi del Cittadella: Pandolfi, Masciangelo, Kastrati e Tronchin.

Sempre sul Corriere dello Sport, i tre giornalisti evidenziano come il giovane Riccardo Tonin (classe 2001) abbia rifiutato Cerignola e Ascoli, puntando tutto sulla possibilità di convincere mister Vivarini in ritiro. Intanto, per il baby Antonio Arena (2008), è duello aperto tra Roma e Napoli, con i giallorossi avanti.

Occhi sui giovani anche per la Juve Stabia, che punta ai talenti della Roma: Filippo Reale e Mattia Mannini, oltre a Caprini della Fiorentina. Dopo l’addio imminente di Adorante (destinazione Venezia), resta in attacco il solo Candellone come certezza. Si cercano rinforzi, e piacciono Burnete (Lecce) e Vavassori (Atalanta).

Spazio anche al Frosinone: lunedì la presentazione di Massimiliano Alvini, poi il mercato entrerà nel vivo. I ciociari valutano Lorenzo Gori, bomber da 28 reti in Serie D, Gabriele Calvani e Antonio Raimondo del Bologna. In porta, con Cerofolini vicino al Bari, si valutano Sherri e Radunovic dal Cagliari.

Il Venezia accelera su Adorante e pensa a Bohinen per il centrocampo. A Mantova arrivano i rinnovi per Maggioni e Sonzogni, mentre si avvicinano Zan Majer e Tommaso Pittino. Infine, il Cesena è vicino al colpaccio: Dimitri Bisoli, svincolato dal Brescia, si è detto favorevole al trasferimento in Romagna.

Un mercato frenetico, come raccontato da Boccucci, Pescatore e Renzetti sul Corriere dello Sport, con la Serie B sempre più protagonista.