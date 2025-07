Corriere dello Sport: “Empoli, obiettivo Serie A: Pellegri resta il sogno”

L’Empoli ha le idee chiare: costruire una squadra competitiva, fondata su giovani cresciuti di valore e rinforzata da elementi esperti e funzionali al progetto. Il direttore sportivo Roberto Gemmi lavora in piena sintonia con il presidente Fabrizio Corsi e la vice patron Rebecca Corsi, con l’obiettivo di consegnare a Guido Pagliuca una rosa completa e pronta a partire subito forte. Come racconta Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, i toscani vogliono presentarsi al via della Serie B 2025/26 con tutte le carte in regola per puntare alla promozione.

Il sogno si chiama Pellegri

Dopo l’ingaggio ufficiale del fantasista Edoardo Saporiti (classe 2001), ex Lucchese, i fari sono ora puntati sull’attaccante Pietro Pellegri. L’Empoli sta trattando con il Torino il rinnovo del prestito del 24enne, reduce da un grave infortunio al ginocchio che lo ha fermato a dicembre, ma pronto a rientrare per l’inizio del nuovo campionato. In passato, tra Genoa, Monaco, Milan e Torino, Pellegri ha mostrato sprazzi del suo potenziale, e in Serie B potrebbe rappresentare un autentico valore aggiunto. Sempre secondo quanto riportato da Tofanelli sul Corriere dello Sport, i rapporti tra Empoli e Torino restano ottimi e potrebbero portare anche al trasferimento in Piemonte del terzino sinistro Giuseppe Pezzella (27), in uscita dopo la fine del contratto di Ardian Ismajli e la trattativa per Tino Anjorin, ormai a un passo dal club granata per circa sette milioni più bonus.

Contatti con la Juve Stabia

L’inizio della prossima settimana sarà cruciale anche sul fronte entrate. Come riferisce ancora Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, l’Empoli ha avviato una trattativa con la Juve Stabia per il difensore Marco Bellich (26). Inoltre, potrebbe concretizzarsi il ritorno del centrocampista Nicola Mosti (27), prodotto del vivaio empolese, che ha trovato continuità e rendimento nelle ultime stagioni proprio con Pagliuca alla guida tecnica delle vespe. Dopo esperienze con Gavorrano, Imolese, Monza, Juve U23, Ascoli, Modena e Virtus Entella, Mosti potrebbe rappresentare una pedina importante nel nuovo scacchiere azzurro.