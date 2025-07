Corriere dello Sport: “Superati Nesta e Cannavaro. Baldini verso l’Under 21”

Silvio Baldini è in pole per la panchina dell’Under 21. L’indiscrezione, riportata da Giorgio Marota sulle colonne del Corriere dello Sport, apre a uno scenario inedito per il tecnico toscano, reduce dalla promozione in Serie B con il Pescara e da un clamoroso addio, motivato con una delle sue frasi-simbolo: «Non sento più la magia».

A spingere la Federcalcio a considerare Baldini sarebbe non solo il suo curriculum fatto di imprese nelle categorie minori, ma anche l’autenticità di un uomo che allena «almeno con il cuore, non per i soldi». Secondo quanto riportato da Giorgio Marota sul Corriere dello Sport, Baldini è stato ricevuto ieri a Coverciano da Gigi Buffon, capo delegazione della Nazionale, con cui condivide un’antica amicizia (entrambi originari della provincia di Massa-Carrara), e da Maurizio Viscidi, coordinatore delle nazionali giovanili. Presente anche Rino Gattuso, neo-CT della Nazionale maggiore. Un incontro che testimonia la volontà della FIGC di creare un legame ancora più stretto tra Under 21 e Nazionale A.

«La maglia azzurra non ha più significato»

Nelle settimane scorse Baldini non aveva risparmiato critiche al sistema: «Se l’Italia ha perso così malamente, il problema non è Spalletti», aveva dichiarato. «Il vero problema è che stanno creando una generazione che non sa più cosa significa indossare la maglia azzurra. La Nazionale vera è quella del 1982, quella degli eroi». Come sottolinea Giorgio Marota sul Corriere dello Sport, queste parole, dure e controcorrente, sembrano aver colpito nel segno, aprendo la porta a un possibile nuovo ciclo.

Gli altri nomi: Nesta, Cannavaro e il nodo Nunziata

Il futuro della panchina dell’Under 21 resta comunque ancora aperto. Carmine Nunziata, il tecnico che ha guidato l’Italia in tutte le categorie giovanili fino all’atto finale del Mondiale U20 e all’Europeo U21 (uscendo solo ai supplementari contro la Germania in 9 contro 11), è in scadenza dal 30 giugno dopo 13 anni in FIGC. Potrebbe restare, ma secondo Marota sul Corriere dello Sport le sue possibilità si stanno riducendo.

In corsa anche Alberto Bollini, attuale tecnico dell’U19 campione d’Europa 2023, e nomi di peso come Fabio Cannavaro e Alessandro Nesta, entrambi ex campioni del mondo come Gattuso. A Andrea Barzagli è stato invece proposto un ruolo da vice. Ma la candidatura di Baldini, dopo l’incontro a Coverciano, ha preso quota. Per la FIGC, potrebbe essere lui il volto giusto per dare un’identità forte e autentica a una nuova generazione azzurra.