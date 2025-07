Corriere dello Sport: “Lecce su Mihaila, il Como chiude per Addai. Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Il Lecce accelera sulle fasce. Come riportato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, Eusebio Di Francesco vuole un nuovo esterno offensivo e punta forte su Valentin Mihaila (25) del Parma. Il giocatore piace per duttilità e caratteristiche tecniche e i contatti con il club ducale si sono intensificati nelle ultime ore.

Mihaila, classe 2000, è in uscita dal Parma e rappresenta il profilo ideale per i salentini. Sempre secondo quanto scrive Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il Lecce aveva sondato anche Alieu Fadera del Como, ma sul talento valutato 8 milioni c’è in netto vantaggio il Cagliari.

Nel frattempo, proprio il Como ha ufficializzato il colpo Jayden Addai (19) dall’AZ Alkmaar: operazione da 14 milioni e contratto fino al 2030. Dopo Nicolas Kühn, la priorità sarà un rinforzo in difesa: Malick Thiaw (23) darà una risposta al tecnico Cesc Fabregas la prossima settimana. Intanto è arrivato il rinnovo per Edoardo Goldaniga (31).

Milan, si sblocca Morata. Retegui vicino all’Arabia

Tiene banco il futuro di Alvaro Morata (32): come evidenziato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il Milan e il Galatasaray hanno avuto nuovi contatti per concludere in anticipo il prestito dell’attaccante spagnolo. L’obiettivo è permettere al Como di chiudere ufficialmente l’affare già nella prossima settimana.

Nel frattempo, l’Atalanta lavora alla cessione di Mateo Retegui (26) all’Al-Qadsiah. Sul tavolo un’offerta tra i 50 e i 60 milioni, con un ingaggio monstre da 15-20 milioni a stagione. Il bomber, corteggiato anche dal Milan, non ha escluso un trasferimento in Arabia Saudita.

Sul fronte acquisti, l’Atalanta ha ufficializzato l’arrivo di Honest Ahanor (17): un’operazione da 17 milioni più 3 di bonus facilmente raggiungibili, più ulteriori 3 legati a obiettivi complessi. Inclusa anche una clausola del 5% sulla futura rivendita.

Obrador e Tengstedt per il Genoa, il Torino chiude per Ismajli

Doppio colpo in arrivo per il Genoa. I rossoblù hanno trovato l’accordo con il Real Madrid per il terzino sinistro Rafa Obrador (21), che ha già accettato il trasferimento. Come riporta ancora Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, l’operazione prevede una cessione a titolo definitivo con percentuale sulla futura rivendita a favore del club spagnolo.

Non solo: è fatta anche per l’attaccante Casper Tengstedt (25), di proprietà del Benfica e reduce dal prestito al Verona. In casa Torino, invece, è stato definito l’ingaggio triennale di Ardian Ismajli (28), indipendentemente dalla possibile cessione di Saul Coco (26). Infine, la Cremonese guarda al granata Adrien Tameze (31) per rinforzare la mediana a disposizione di Davide Nicola.