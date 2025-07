Giornale di Sicilia: “Il Palermo prepara il blitz per Cistana”

Il Palermo accelera sul mercato e prepara il primo colpo per la difesa: Andrea Cistana è a un passo. Dopo anni di tentativi a vuoto, il club rosanero è ora vicinissimo al difensore classe ’97, appena svincolatosi dopo il fallimento del Brescia.

Come riporta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’intesa tra le parti è ormai vicina: il giocatore ha già dato il suo assenso al trasferimento in Sicilia, anche grazie al rapporto con Filippo Inzaghi, che lo ha allenato nel 2021/22, stagione in cui segnò 4 gol. Una scelta condivisa e appoggiata dalla dirigenza, che considera Cistana un rinforzo di spessore, ma non l’unico per la retroguardia.

Restano vive anche le piste che portano a Marcandalli e Giorgini, entrambi under e dunque senza vincoli di lista, oltre ai più esperti Gonzalez, Bonifazi e Barba. Ma è sui primi due che Carlo Osti sembra voler puntare maggiormente.

Palumbo e Augello: firme vicine

Sul fronte centrocampo, si attende soltanto l’ufficialità per Jacopo Segre e soprattutto per Palumbo e Augello. Il terzino ha già sistemato ogni dettaglio e si attende solo l’annuncio. Per Palumbo, come scrive Arena, resta da risolvere un aspetto burocratico con il Modena legato alle valutazioni da iscrivere a bilancio nello scambio con Saric. L’accordo prevede il passaggio del centrocampista al Palermo per 1,5 milioni, ma l’intesa sulle singole valutazioni dei cartellini (inizialmente 2,5 per Palumbo e 1 per Saric) è ancora in via di definizione. Nulla, però, che possa compromettere la chiusura dell’operazione prima del ritiro.

Elia spinge per tornare, lo Spezia vuole chiudere

Capitolo Elia: l’esterno offensivo vuole tornare a Palermo e lo ha ribadito più volte. Anche lo Spezia, complice la necessità di fare cassa, ha fretta di chiudere. Tuttavia, come evidenzia Arena, la trattativa è rallentata da una vecchia pendenza tra il club ligure e uno degli agenti del giocatore. I rosa hanno offerto 1,5 milioni complessivi (1,1 per il cartellino, più 400 mila già versati per Aurelio), ma lo Spezia chiede un piccolo rialzo. L’intesa potrebbe arrivare nei prossimi giorni, in tempo per l’inizio del ritiro in Valle d’Aosta.

Prima della partenza per il ritiro, il Palermo conta di piazzare anche alcune uscite. Nikolaou è vicino al Bari, Roberto Insigne spinge per raggiungere l’Avellino, mentre per Vasic (seguito da Padova, Cesena e Reggiana) e Di Mariano (che potrebbe seguire Nikolaou in Puglia) ci vorrà più tempo.