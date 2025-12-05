Corriere dello Sport: “Oggi il sorteggio del Mondiale più dispersivo. Come vederlo in tv”

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 5, 2025

Come racconta Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, l’immagine scelta dalla Fifa per il sorteggio del Mondiale 2026 è iconica ma allo stesso tempo contraddittoria: Messi, Ronaldo, Mbappé, Modric, Kane, Salah e Davies, simboli globali, quasi tutti formatisi in Europa. Eppure proprio l’Europa sarà la confederazione più penalizzata dal nuovo format, con appena 16 posti su 48 disponibili.

Il sorteggio dei gironi è in programma oggi alle 18 (ora italiana), con diretta su Rai 2, DAZN e sul canale YouTube della Fifa. L’evento si terrà al Kennedy Center di Washington, dove — spiega ancora Patania sul Corriere dello Sport — è attesa anche la presenza di Donald Trump. Dopo la cerimonia di oggi, domani arriverà il secondo appuntamento: l’annuncio del calendario completo, con orari e sedi delle 104 partite previste.

Un Mondiale gigantesco

Quello del 2026 sarà il primo torneo della storia ospitato da tre Paesi: Stati Uniti, Canada e Messico. Una rivoluzione logistica rispetto al Mondiale compatto in Qatar. Nel 2022 si giocava tutto a Doha, con otto stadi distanti pochi chilometri; nel 2026, invece, il torneo si svilupperà in 16 città, separate in alcuni casi da migliaia di chilometri e fino a tre ore di fuso orario.

Secondo il Corriere dello Sport, la Fifa cercherà di limitare la dispersione concentrando le partite in tre macro-aree (Est, Centro e Ovest), garantendo comunque tre giorni di riposo tra un match e l’altro. Resta però elevatissimo il rischio di affaticamento e infortuni, come sottolinea Patania.

Regole del sorteggio e possibili incroci

Il nuovo format prevede 12 gironi da quattro squadre: passeranno agli ottavi le prime due e le otto migliori terze. Per diventare campioni del mondo serviranno otto partite, una in più rispetto ai tornei precedenti.

Vincoli rigidi nel sorteggio: nessuna nazionale può affrontare un’avversaria della stessa confederazione, ad eccezione dell’Europa, che potrà essere rappresentata da massimo due squadre per girone.

L’Argentina di Messi e la Spagna di Yamal, in caso di primo posto nei rispettivi gruppi, finiranno in parti opposte del tabellone. Stesso discorso per Francia e Inghilterra. L’Italia, ricorda il Corriere dello Sport, parte dalla quarta fascia: solo dopo i playoff si saprà se gli Azzurri voleranno oltreoceano.

Un’ulteriore esclusione — ammette Patania — sarebbe difficilmente sopportabile, specie in caso di qualificazione di nazionali come Irlanda del Nord, Galles o Bosnia.

Il doppio appuntamento su DAZN

Oltre alla diretta odierna del sorteggio, domani DAZN trasmetterà gratuitamente il Reveal Show, con la presentazione degli orari e l’assegnazione di ogni partita al relativo stadio.

Un Mondiale enorme, dispersivo, affascinante e complesso, descritto con precisione da Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, che ne evidenzia la portata storica ma anche le criticità.

