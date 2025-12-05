Corriere dello Sport: “Oggi il sorteggio del Mondiale più dispersivo. Come vederlo in tv”

Come racconta Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, l’immagine scelta dalla Fifa per il sorteggio del Mondiale 2026 è iconica ma allo stesso tempo contraddittoria: Messi, Ronaldo, Mbappé, Modric, Kane, Salah e Davies, simboli globali, quasi tutti formatisi in Europa. Eppure proprio l’Europa sarà la confederazione più penalizzata dal nuovo format, con appena 16 posti su 48 disponibili.

Il sorteggio dei gironi è in programma oggi alle 18 (ora italiana), con diretta su Rai 2, DAZN e sul canale YouTube della Fifa. L’evento si terrà al Kennedy Center di Washington, dove — spiega ancora Patania sul Corriere dello Sport — è attesa anche la presenza di Donald Trump. Dopo la cerimonia di oggi, domani arriverà il secondo appuntamento: l’annuncio del calendario completo, con orari e sedi delle 104 partite previste.

Un Mondiale gigantesco

Quello del 2026 sarà il primo torneo della storia ospitato da tre Paesi: Stati Uniti, Canada e Messico. Una rivoluzione logistica rispetto al Mondiale compatto in Qatar. Nel 2022 si giocava tutto a Doha, con otto stadi distanti pochi chilometri; nel 2026, invece, il torneo si svilupperà in 16 città, separate in alcuni casi da migliaia di chilometri e fino a tre ore di fuso orario.

Secondo il Corriere dello Sport, la Fifa cercherà di limitare la dispersione concentrando le partite in tre macro-aree (Est, Centro e Ovest), garantendo comunque tre giorni di riposo tra un match e l’altro. Resta però elevatissimo il rischio di affaticamento e infortuni, come sottolinea Patania.

Regole del sorteggio e possibili incroci

Il nuovo format prevede 12 gironi da quattro squadre: passeranno agli ottavi le prime due e le otto migliori terze. Per diventare campioni del mondo serviranno otto partite, una in più rispetto ai tornei precedenti.

Vincoli rigidi nel sorteggio: nessuna nazionale può affrontare un’avversaria della stessa confederazione, ad eccezione dell’Europa, che potrà essere rappresentata da massimo due squadre per girone.

L’Argentina di Messi e la Spagna di Yamal, in caso di primo posto nei rispettivi gruppi, finiranno in parti opposte del tabellone. Stesso discorso per Francia e Inghilterra. L’Italia, ricorda il Corriere dello Sport, parte dalla quarta fascia: solo dopo i playoff si saprà se gli Azzurri voleranno oltreoceano.

Un’ulteriore esclusione — ammette Patania — sarebbe difficilmente sopportabile, specie in caso di qualificazione di nazionali come Irlanda del Nord, Galles o Bosnia.

Il doppio appuntamento su DAZN

Oltre alla diretta odierna del sorteggio, domani DAZN trasmetterà gratuitamente il Reveal Show, con la presentazione degli orari e l’assegnazione di ogni partita al relativo stadio.

Un Mondiale enorme, dispersivo, affascinante e complesso, descritto con precisione da Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, che ne evidenzia la portata storica ma anche le criticità.