Corriere dello Sport: “Empoli, nove punti e fiducia: Dionisi prepara l’assalto al Palermo”

Nel suo approfondimento pubblicato sul Corriere dello Sport, Riccardo Tofanelli racconta la vigilia ad alta tensione dell’Empoli, atteso domenica dal confronto diretto contro il Palermo. Una sfida che, come ricorda Tofanelli sul Corriere dello Sport, vale tantissimo nella parte alta della classifica. La squadra di Dionisi arriva all’incrocio forte di nove punti nelle ultime tre gare, frutto dei successi contro Catanzaro, Avellino e Bari, con prestazioni travolgenti soprattutto nelle ultime due uscite: tre gol ai campani e cinque ai pugliesi.

L’Empoli oggi gioca con fiducia, crea molto e mostra — sottolinea ancora Riccardo Tofanelli per il Corriere dello Sport — una varietà di manovra derivata dall’assetto offensivo plasmato da Dionisi, arrivato a ottobre al posto di Pagliuca. In zona gol stanno convincendo tutti: Shpendi è il bomber più prolifico, mentre Nasti e Pellegri sono cresciuti sensibilmente di condizione. Senza dimenticare Popov, altra arma in attesa dei rientri di Bianchi e Konate. A questo si aggiungono i trequartisti Saporiti e Ceeaay, capaci di trovare il gol con facilità.

Sul fronte formazione, sarà necessario attendere la seduta di oggi e la rifinitura di domani per capire le scelte definitive. Una certezza però c’è: Marco Curto non sarà della partita. Come riportato da Tofanelli nel Corriere dello Sport, il difensore soffre una lesione distrattiva al capo lungo del bicipite femorale destro, infortunio che quasi certamente lo terrà fuori anche dalla trasferta di Castellammare del 13 dicembre. Il rientro è previsto per fine mese.

Nonostante l’assenza, il reparto arretrato dà garanzie: Lovato, Guarino e Obaretin sono reduci da una prestazione di altissimo livello nella netta vittoria contro il Bari. Alle loro spalle scalpitano i giovani Indragoli e Tosto, già da tempo inseriti nel gruppo della prima squadra.

Infine, Tofanelli sul Corriere dello Sport riporta i numeri dei precedenti al Castellani: quello di domenica sarà il 14º confronto interno tra Empoli e Palermo. Il bilancio sorride ai toscani, vittoriosi in sette occasioni; cinque i pareggi e una sola vittoria rosanero, l’indimenticabile 0-1 in Serie A nel 2005/06 firmato Barzagli. Il primo incrocio risale al 1947/48 (0-0), risultato replicato altre due volte. L’ultimo precedente, nel 2017/18 in Serie B, si chiuse con un perentorio 4-0 per l’Empoli.