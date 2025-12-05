Corriere dello Sport: “Empoli si prepara all’invasione: tifosi rosanero oltre quota 1000”

Nel Corriere dello Sport Antonio La Rosa illustra le limitazioni, il dato sui biglietti e le novità in casa Palermo

Nel suo servizio pubblicato sul Corriere dello Sport, Antonio La Rosa spiega le misure adottate per la trasferta di Empoli: il settore ospiti sarà aperto ai residenti nella provincia di Palermo, ma solo se in possesso della SiamoAquile Card, la tessera di fidelizzazione del club. Il provvedimento è stato disposto dal Prefetto di Firenze, sentito il Questore, sulla base delle indicazioni dell’Osservatorio. Come ricorda ancora La Rosa sul Corriere dello Sport, i biglietti resteranno in vendita fino alle 19 di domani.

Nonostante le limitazioni, il semaforo è comunque “verde”: molti tifosi rosanero risultano già fidelizzati e potranno dunque accedere al settore ospiti del “Castellani”, dove — sottolinea Antonio La Rosa per il Corriere dello Sport — sono stati già superati i mille tagliandi venduti, complice anche la presenza dei sostenitori provenienti dal centro-nord.

Buone notizie arrivano anche dall’infermeria: Gomes ha recuperato dalla lussazione alla spalla sinistra rimediata il 1º novembre. Come riportato da La Rosa nel Corriere dello Sport, il centrocampista ha fatto visita al Santuario di Santa Rosalia prima di unirsi nuovamente al gruppo.

Il quotidiano evidenzia inoltre un’ulteriore novità societaria: il Palermo ha lanciato la nuova veste grafica del proprio sito ufficiale, un passo avanti nel percorso di modernizzazione e nella ricerca di modalità più efficaci per comunicare con i tifosi e valorizzare i propri contenuti digitali.