Corriere dello Sport: “Palermo, verso Empoli con Vasic titolare. Diakitè a rischio per la Coppa d’Africa”

Nel Corriere dello Sport Paolo Vannini analizza le scelte di Inzaghi e l’assenza imminente del difensore maliano

Nel suo focus pubblicato sul Corriere dello Sport, Paolo Vannini analizza le possibili scelte di Filippo Inzaghi per la sfida di Empoli. Dopo la prova convincente contro la Carrarese, l’idea del tecnico è quella di cambiare il meno possibile: rientrano Gomes e, con ogni probabilità, anche Gyasi, ma — come sottolinea ancora Vannini sul Corriere dello Sport — entrambi verranno inseriti gradualmente. Sempre più concreta la possibilità di confermare l’assetto visto nel secondo tempo, con Vasic titolare dal 1′ al posto di Le Douaron in un Palermo eclettico, ricco di centrocampisti pronti ad accompagnare l’attaccante nelle fasi offensive.

Un altro tema centrale affrontato da Paolo Vannini per il Corriere dello Sport riguarda la situazione di Salim Diakitè, che potrebbe essere assente nelle prossime settimane per la partecipazione alla Coppa d’Africa. Il difensore è in attesa della convocazione ufficiale del Mali, inserito nel girone A della competizione che si terrà in Marocco. La nazionale giocherà tre gare tra il 22 e il 29 dicembre, e i club dovranno rilasciare i calciatori convocati entro il 15 dicembre.

Questo comporterebbe, come ricorda ancora Vannini sul Corriere dello Sport, che il Palermo dovrà fare a meno del terzino destro per le ultime due partite del 2025: la trasferta di Avellino e la gara interna con il Padova. L’assenza potrebbe prolungarsi in base al percorso del Mali nel torneo. Inzaghi, tuttavia, sembra avere soluzioni adeguate per il ruolo: a destra possono infatti giocare Peda, Bereszynski e Pierozzi, garantendo copertura e rotazioni.