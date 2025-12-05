Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi fiuta il blitz”

Nel suo approfondimento pubblicato sul Corriere dello Sport, Paolo Vannini analizza il momento del Palermo alla vigilia della sfida di Empoli, una gara che mette di fronte ambizioni, necessità e fragilità ancora da sciogliere. Da un lato c’è la voglia dei rosanero di tornare al successo in trasferta — risultato che manca ormai dal 4 ottobre, giorno del 2-1 di La Spezia — dall’altro la prudenza che impone rispetto verso un Empoli reduce da un periodo brillante: tre vittorie consecutive e nessun gol subito, come ricorda ancora Vannini sulle colonne del Corriere dello Sport.

Inzaghi, osserva il quotidiano, sta lavorando soprattutto sulla testa della squadra più che sul piano tattico: diminuire le pause, aumentare la consapevolezza e trovare quel “colpo d’ala” che faccia esplodere l’autostima. Fin qui, sottolinea Paolo Vannini per il Corriere dello Sport, il Palermo ha vinto le partite che doveva vincere, ha vissuto un paio di pomeriggi storti e ha tenuto botta negli scontri diretti — eccezion fatta per il passo falso contro il Monza. Manca però l’“acuto”: la vittoria di peso, fuori casa, che certifichi un salto di qualità reale.

L’Empoli non è avversario semplice. Non si tratta di una “piccola” della categoria: a inizio stagione era indicata tra le pretendenti ai vertici, come spesso accade alle retrocesse. Le difficoltà iniziali sono state progressivamente sistemate da Dionisi, e oggi gli azzurri appaiono più solidi e compatti. Per questo, sottolinea nuovamente Vannini sul Corriere dello Sport, il Palermo dovrà trovare il giusto equilibrio tra cautela e sfrontatezza: un successo esterno contro un avversario importante darebbe ulteriore forza al progetto tecnico di Inzaghi.

Un concetto ribadito anche da Pohjanpalo, che dopo la tripletta contro la Carrarese ha espresso senza filtri la mentalità che serve ai rosanero:

«Non basta vincere una partita 5-0 e poi inciampare di nuovo. Io voglio tornare da Empoli con 3 punti».

Una dichiarazione che, conclude Paolo Vannini nel Corriere dello Sport, suona come manifesto di ciò che oggi manca al Palermo: continuità, cinismo e una prova di maturità lontano dal Barbera.