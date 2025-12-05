Guai per l’ex Palermo Felici: rottura del crociato. Stagione finita

Il Corriere dello Sport, attraverso l’articolo firmato da Ivan Paone, racconta una giornata nerissima in casa Cagliari. La soddisfazione per aver trascinato il Napoli ai rigori nell’ottavo di Coppa Italia è durata pochissimo: come riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante Mattia Felici, ex Palermo, ha infatti subito una lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro. Una diagnosi pesantissima che, sottolinea ancora il Corriere dello Sport, con ogni probabilità chiude in anticipo la sua stagione.

La dinamica dell’infortunio è stata ingannevole, come evidenziato dal quotidiano sportivo romano: nel finale di Napoli-Cagliari, Felici ha subito un movimento anomalo al ginocchio in un contrasto nell’area rossoblù. Nonostante il dolore – e con tutte le sostituzioni già esaurite – l’attaccante è rimasto in campo e ha persino calciato il suo rigore nella lunga serie dal dischetto, centrando la traversa.

Il Corriere dello Sport rimarca che solo negli spogliatoi lo staff medico ha iniziato a sospettare qualcosa di più serio. Alla ripresa degli allenamenti ad Assemini, il dolore persistente ha indotto i medici ad approfondire gli accertamenti, fino alla decisione di mandare il giocatore a Roma. Oggi Felici sarà visitato dal professor Pier Paolo Mariani a Villa Stuart, che dovrebbe poi procedere alla ricostruzione del legamento. I tempi di recupero, precisa il quotidiano, non sono inferiori ai sei mesi: campionato virtualmente finito.

Per il Cagliari si tratta dell’ennesimo colpo durissimo, come documentato dal Corriere dello Sport: dopo il lungo stop di Belotti, operato anche lui da Mariani, e i ripetuti problemi di Yerry Mina, arriva una nuova emergenza in un reparto già falcidiato.

La redazione di Ilovepalermocalcio.com, particolarmente legata a Felici per il suo passato rosanero, rivolge all’attaccante un sincero augurio di pronta guarigione, auspicando di rivederlo presto in campo dopo questo grave infortunio.