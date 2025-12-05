Giornale di Sicilia “Segre non si accontenta, ora vuole un gol pure fuori casa”

Nel suo approfondimento pubblicato sul Giornale di Sicilia, Alessandro Arena analizza il momento di Segre, protagonista contro la Carrarese con la sua terza rete stagionale. Un gol che gli ha già permesso di eguagliare l’intero bottino del campionato 2024/25, ma che apre una nuova sfida: trovare finalmente la via del gol anche in trasferta. Come ricorda Arena sul Giornale di Sicilia, infatti, tutte le marcature dei centrocampisti rosanero sono arrivate al Barbera: tre di Segre (Modena, Pescara e Carrarese) e una di Gomes (Bari).

La difficoltà del centrocampo nel colpire lontano da Palermo è uno dei temi chiave evidenziati da Alessandro Arena per il Giornale di Sicilia: nelle ultime settimane il reparto ha faticato a garantire equilibrio, con ripercussioni sia sulla fase difensiva — spesso priva della superiorità numerica necessaria — sia su quella offensiva, penalizzata dalla mancanza di linee di passaggio pericolose e di inserimenti efficaci. In trasferta, inoltre, il dato realizzativo dei mediani rosanero è fermo a zero.

Due gli strumenti per invertire la tendenza: tiri da fuori e inserimenti senza palla, proprio quelli che hanno reso Segre così determinante al Barbera. Il numero 8 punta ai 7 gol del 2023/24, stagione in cui raggiunse quota tre alla 17ª giornata. Quest’anno, come ricorda ancora Arena nel Giornale di Sicilia, gli sono bastate 14 gare. Ma l’obiettivo principale resta un altro: la promozione in Serie A, traguardo che Segre in era City Football Group non ha ancora centrato e che significherebbe molto per uno dei pochi presenti in tutte le stagioni di B dal 2022.

Per un centrocampo più incisivo servirà il contributo di tutti. Palumbo è in crescita continua e sta assimilando sempre meglio i meccanismi di Inzaghi. Ranocchia gioca ancora lontano dalla porta, ma ha dimostrato di saper segnare in modi diversi, come testimoniano le quattro reti consecutive del febbraio 2024 quando agiva sulla trequarti. Vasic si sta ritagliando un ruolo da jolly sempre più determinante. Gomes, prima dell’infortunio, garantiva personalità su entrambe le fasi. Da non sottovalutare anche Blin e Giovane, utili se messi nelle condizioni adatte.

Il messaggio è chiaro: per risalire ulteriormente serve una spinta più decisa dalla mediana, conclude Arena sul Giornale di Sicilia.