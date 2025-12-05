Giornale di Sicilia: “Palermo, formula fantasia. C’è Vasic con Palumbo”

Nel suo approfondimento pubblicato sul Giornale di Sicilia, Salvatore Orifici sottolinea come il Palermo abbia già messo nel mirino la sfida di domenica contro l’Empoli, formazione in grande crescita sotto la guida dell’ex rosanero Dionisi. Come ricorda Orifici sul Giornale di Sicilia, i toscani arrivano da tre vittorie consecutive e da altrettante gare senza subire gol, trasformando il Castellani in un vero e proprio fortino, con tre successi e cinque pareggi.

Per scalfire questa solidità, Inzaghi sta valutando diverse soluzioni offensive, sfruttando tutte le pedine a disposizione. Il reparto avanzato è infatti chiamato a uno sforzo ulteriore per ritrovare quel gol in trasferta che manca dall’inizio di ottobre. Il punto fermo resta Pohjanpalo, reduce dalla sua prima tripletta stagionale, mentre alle sue spalle potrebbero esserci novità rispetto al 3-4-2-1 visto contro la Carrarese.

Nessun dubbio sulla presenza di Palumbo, finalmente tornato ai livelli della scorsa stagione e sbloccato grazie alla rete del 2-0 nel 5-0 ai toscani. Come riportato da Salvatore Orifici per il Giornale di Sicilia, il numero 5 agirà da trequartista di destra con ampia libertà di movimento per illuminare la manovra offensiva. Resta invece aperto il ballottaggio per l’altra mezzapunta: Le Douaron o Vasic, senza escludere totalmente la sorpresa Brunori, seppur più defilato nelle gerarchie.

Le indicazioni arrivate in settimana, evidenzia ancora Orifici nel Giornale di Sicilia, parlano di una sfida apertissima fino alla vigilia. Tuttavia, l’ultima gara contro la Carrarese ha lasciato un segnale forte: Le Douaron non è sembrato completamente a suo agio, mentre l’ingresso di Vasic, decisivo e brillante, ha cambiato volto all’attacco. Il serbo, in uno stato di forma particolarmente positivo, parte quindi favorito per una maglia da titolare, anche alla luce della sua ottima prestazione nell’ultimo impegno esterno, l’1-1 di Chiavari contro l’Entella.

Più indietro nelle valutazioni rimane Brunori, oggi lontano dalla titolarità salvo sorprese dell’ultima ora. Un quadro che conferma come Inzaghi stia puntando su un doppio trequartista mobile alle spalle del finlandese per affrontare una delle difese più in forma del campionato, conclude Orifici sul Giornale di Sicilia.